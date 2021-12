PM: Just Dance 4 Nature Initiative von Just Dance 2022 lässt Tänzer:innen schwitzen für den guten Zweck (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Düsseldorf, 2. Dezember 2021 – Ubisoft gibt heute den Startschuss der Just Dance 4 Nature Initiative bekannt, die gemeinsam mit der Just Dance-Community einen wortwörtlich aktiven Beitrag für den Naturschutz leisten möchte. Innerhalb der kommenden sechs Monate sollen im Sweat-Mode von Just Dance® 2022 zusammen 250 Millionen Kalorien ertanzt werden. Im Gegenzug spendet Ubisoft eine Summe von bis zu 50.000 €, die dem Urwaldprojekt von Wohllebens Waldakademie* zugutekommt. Das Projekt widmet sich der Rettung und dem Erhalt alter Buchenwälder in der Eifel und stellt einen wichtigen Lebensraum für Fauna und Flora sowie einen wertvollen CO2-Speicher dar. Mit der Spende kann eine Waldfläche in der Eifel von bis zu 12.500 m2 gepachtet und nachhaltig geschützt werden.

Alle in Deutschland, Österreich und in der Schweiz, die Just Dance 2022 in diesem Zeitraum im Sweat-Mode spielen** und dadurch Kalorien verbrennen, helfen mit, das Kalorienziel zu erreichen und die Just Dance 4 Nature Initiative zu unterstützen. Jeden Monat können zudem drei Tänzer:innen, die hierbei besonders viel Einsatz zeigen, einen monatlichen Preis als Dankeschön erhalten.***

Die Just Dance 4 Nature Initiative läuft bis zum 31. Mai 2022. Der bisher mit der Community gemeinschaftlich ertanzte Kalorienstand kann ab dem 8. Dezember als wöchentlicher Fortschritt auf der offiziellen folgender Webseite eingesehen werden: https://www.ubisoft.com/de-de/game/just-dance/2022/justdance4nature

Über das Urwaldprojekt von Wohllebens Waldakademie:

Das Urwaldprojekt von Wohllebens Waldakademie widmet sich dem Schutz und Erhalt alter Buchenwälder, unter anderem in der Eifel. Sie sind die Regenwälder Europas und stellen mit ihrem alten Baumbestand einen wertvollen Lebensraum für viele hochspezialisierte Tier- und Pflanzenarten dar. Diese Wälder sind in Deutschland sehr gefährdet und es ist wichtig, dass sie langfristig geschützt werden. Mit dem Schutz dieser Wälder leistet das Urwaldprojekt einen wichtigen Beitrag im Kampf gegen den Klimawandel und dem Erhalt von Biodiversität. Mehr Informationen zum Urwaldprojekt findet sich hier: https://www.wohllebens-waldakademie.de/urwaldprojekt

Das durch die Just Dance 4 Nature Initiative geschützte Gebiet lässt sich hier einsehen: https://www.wohllebens-waldakademie.de/justdance4nature

Play4Forests

Als weiterer Partner unterstützt Just Dance 4 Nature die Play4Forests-Kampagne. Diese richtet sich an die weltweite Gaming-Community und ist eine gemeinsame Anstrengung der Videospielindustrie und des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP) und möchte das Bewusstsein für die Bedeutung der Wälder für unsere Umwelt und Gesundheit schärfen und Staats- sowie Regierungschefs weltweit dazu zu bewegen, entschlossene Maßnahmen zum Schutz und Wiederherstellung dieser zu ergreifen. Um dieses Vorhaben zu unterstützen, können sich Spieler:innen an einer Petition beteiligen. Diese und weitere Informationen zu Play4Forests gibt es auf dieser Webseite: https://www.play4forests.org/de

Die Just Dance 4 Nature Initiative stellt eine weitere Möglichkeit dar, wie Ubisoft Spieler:innen in sein Engagement für Klimaschutz miteinbezieht. Mehr Information über das Bestreben von Ubisoft, die Umweltauswirkungen seiner Aktivitäten zu verringen, die eigenen Teams und die Gaming-Community zu mobilisieren sowie über die Zusammenarbeit mit der Playing for the Planet Alliance der Vereinten Nationen, finden Sie unter diesem Blogpost: https://news.ubisoft.com/en-us/article/6a5MCxkfp13uWmDlnuKmPU/play-green-ubisofts-commitment-to-global-carbon-neutrality

*Die Spendensumme wird an Wohllebens Wald & Wildnis Nonprofit GmbH gezahlt, welche den Betrag für das Urwaldprojekt verwenden wird.

**Um teilnehmen zu können, muss man online und mit einem Ubisoft Account eingeloggt sein.

***Alle Informationen zur Just Dance 4 Nature Initiative sowie den monatlich ausgelobten Preisen gibt es hier: https://www.ubisoft.com/de-de/game/just-dance/2022/justdance4nature

Die offiziellen Regeln und Teilnahmebedingungen für das Leaderboard sind hier zu finden: Offizielle Regeln & Teilnahmebedingungen für das Leaderboard

