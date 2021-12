Rainwbow Six Extraction: Ubisoft zeigt Maps, Missionen und mehr

PC XOne Xbox X PS4 PS5 Android

Am 20. Januar 2021 wird mit Rainbow Six Extraction ein neuer Ableger von Ubisofts Taktiker-Shooter-Reihe erscheinen. Allerdings kann das Spiel mehr als Spin-Off gesehen werden, denn anstatt der taktischen Gefechte von Siege geht es deutlich kooperativer zu. Gemeinsam mit anderen Spielern müsst ihr in den Kampf gegen einen aggressiven Parasiten ziehen.

In einem gut achtminütigen Video hat Ubisoft nun etwas mehr Licht auf das Spiel scheinen lassen. So werden die insgesamt 12 Maps, die jeweils in drei Zonen aufgeteilt sind, etwas genauer beschrieben. Sie erstrecken sich über vier Regionen, New York, Alaska, San Francisco und ein etwas mysteriöses Gebiet.

Außerdem verrät das Studio, was hinter den 13 Missionstypen steht und wie die Zufallskomponente sich auswirken soll. Beispielsweise müsst ihr im Modus "Specimen" einen besonders starken Gegner zu eurem Helipad lotsen und so einfangen. Natürlich kommt es auch auf die Umgebung an, wie schwer sich dieses Aufgabe gestaltet, viele Treppen machen viele Probleme. Im Modus "Serial Scan" sollt ihr hingegen eine bestimmte Zeit in einem Gebiet ausharren, hier sind viele Fallen von großem Nutzen.

Das gesamte Video könnt ihr unterhalb dieser Zeilen ansehen