The Ascent: Kostenpflichtiges "CyberSec Pack" sowie Patch #5 erschienen

PC XOne Xbox X

Das Action-RPG The Ascent wurde hier auf Gamersglobal sowohl in der Vorabfassung (zum Angeschaut) im April als auch in der Release-Version (zur Viertelstunde) im August optisch grandios und spielerisch eher mäßig aufgenommen. Falls euch das Spiel des schwedischen Indie-Studios Neon Giant gefallen hat, könnt ihr ab sofort den ersten kostenpflichtigen Zusatzinhalt mit dem Namen CyberSec Pack erwerben.

In dem Pack findet ihr zwei neue Waffen (einen Granatwerfer und ein ballistisches Schnellfeuergewehr), einen "taktischen" Granatwerfer mit explosivem Streuschaden, vier neue Rüstungsteile (zweimal Kopf, einmal Torso, einmal Bein) sowie vier neue animierte Waffenskins. Das wirkt in der Kombination reichlich dünn für 4,99 Euro (PC, Xbox One/SX).

Für alle Spieler kostenlos hingegen ist der neue Patch #5, der euch unter anderem ermöglicht, euer Aussehen an den visuellen Stil einer beliebigen Rüstung in eurem Inventar anzupassen, die sogenannte "Transmogrifikationsfunktion".

Mitbegründer und Creative Director Arcade Berg sagt zu diesen weltbewegenden Neuerungen:

Wir freuen uns sehr, unserer großartigen Community weitere Inhalte anbieten zu können. Wir haben seit der Veröffentlichung hart daran gearbeitet, das Spiel so weit wie möglich zu verbessern und haben genau auf das Feedback der Community gehört und darauf, was die Leute gerne sehen möchten.

Sein Kollege Tor Frick, ebenfalls Mitbegründer und Creative Director, ergänzt:

Wir haben in den nächsten Monaten einige großartige neue Inhalte geplant, die wir kürzlich in unserer Post-Launch-Roadmap vorgestellt haben. Wir werden Features wie NewGame+, neue VO-Linien für Nebenmissionen, ein kostenloses Winter-Pack im Dezember und ein kostenpflichtiges Update für das Chongqing-Pack sowie ein brandneues kostenpflichtiges Cyber-Warrior-Pack Anfang nächsten Jahres einführen.

Den obligatorischen Launch-Trailer findet ihr unterhalb dieser News.