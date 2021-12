PM: Godfall: Challenger Edition erscheint am 7. Dezember (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Nach der Fire & Darkness Erweiterung und dem kostenlosen Lightbringer Update im August freuen wir uns, euch Godfall: Challenger Edition vorzustellen! Diese besondere Edition ermöglicht neuen Spielern, die drei Endgame-Modi des Spiels ohne die Story-Inhalte des Basisspiels und der Fire & Darkness-Erweiterung zu erleben, und bietet bestehenden Spielern neue aufregende Features und Belohnungen. Wie ihr vielleicht bereits gehört habt, wird Godfall: Challenger Edition ab dem 07. Dezember 2021 – 03. Januar 2022 teil von PlayStation Plus sein.*

Lasst uns gleich loslegen und schauen, was euch erwartet!

Jeder hat die Chance, direkt zu Player Level 50 zu springen, was euch viele Skillpunkte und tödliche Waffen für eure Valorplates bringt.

Nutzt eure hochgeboostete Valorplate, um euch den drei Endgame-Modi zu stellen:

Alle Spieler, die Godfall bereits besitzen, erhalten das The Challenger-Update kostenlos. Wenn ihr Kampagnen-Bosse besiegt, bekommt ihr neue kosmetische Items und ihr könnt Story-Missionen ein weiteres Mal spielen.

Das Abenteuer hört natürlich noch lange nicht auf, sobald ihr das erste Böse besiegt habt! Alle Spieler haben Zugang zu neuen Quests; einer endlosen Zusammenstellung an einzigartigen Challenges, die eure geliebten Valorians mit legendärem Loot ausstatten.

Alle Challenger-Features stehen bestehenden Godfall-Spielern zusätzlich zu den Challenger Edition-Besitzern zur Verfügung.

Das Matchmaking und der Endgame-Koop in Godfall: Challenger Edition sind kompatibel mit allen Editionen von Godfall und supporten Cross-Gen-Play auf PS4 und PS5.

Ihr wollt die Kampagne und Story von Godfall erleben? Spieler der Godfall: Challenger Edition können die Deluxe Edition jederzeit erwerben, um Zugang zu den Godfall und Fire & Darkness Kampagnen zu erhalten. Außerdem gibt es jede Menge Waffen, Items und freischaltbare Items.

Wir freuen uns sehr, dass neue Spieler so einfach in den Endgame-Inhalt von Godfall springen können um die viele Herausforderungen dort zu erleben. Wir können euer Feedback kaum erwarten, wenn ihr in die Schlacht gezogen seid, um die Feinde von Aperion zu bekämpfen!*PlayStation Plus Mitgliedschaft wird für den Online-Multiplayer benötigt. Für PlayStation Plus wird bis zur Kündigung automatisch eine wiederkehrende Abonnementgebühr erhoben. Alle weiteren Informationen findet ihr hier: play.st/PSPlusTerms*