PS Plus im Dezember mit Godfall, Lego DC Super-Villains + Mortal Shell

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Sony hat die Titel bekanntgegeben, die ihr als Playstation-Plus-Mitglieder im Dezember ohne weitere Kosten im Rahmen eurer Mitgliedschaft ab dem 7. Dezember 2021 herunterladen und spielen könnt. Für die PS4 und die PS5 steht euch dann das Action-RPG Godfall in der Challenger-Edition zur Verfügung. Diese umfasst jedoch nur drei Endgame-Modi, in denen ihr mit bis zu zwei weiteren Spielern im Koop spielen könnt. Wenn ihr Zugang zur Kampagne haben wollt, müsst ihr kostenpflichtig auf die Deluxe-Editon upgraden.

Darüber hinaus könnt ihr euch für die PS4 noch das Action-Adventure Lego DC Super-Villains (GG-Test mit Note 7.0) sowie das Rollenspiel Mortal Shell (GG-Test mit Note 8.0) sichern. Weiterhin stehen zur Feier des fünfjährigen Bestehens der PSVR noch die drei PSVR-Bonustitel aus dem November bereit, die bis zum 3. Januar 2022 verfügbar sind. So dürft ihr euch im Survival-Abenteuer The Persistence (GG-Test mit Note 8.0) gruseln, im Action-Adventure Until you Fall das Schwert schwingen und in The Walking Dead - Saints & Sinners (GG-Test mit Note 8.0) in New Orleans mit Zombiehorden kämpfen.

Wenn ihr euch Knockout City , First Class Trouble und Kingdoms of Amalur - Re-Reckoning aus dem November-Angebot bisher noch nicht eurer Bibliothek hinzugefügt habt, solltet ihr dies noch bis zum 06. Dezember 2021 nachholen, damit ihr sie auch danach noch spielen könnt. Nach diesem Termin könnt ihr sie nicht mehr kostenfrei über PlayStation Plus beziehen.