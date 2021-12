PM: Die neue Xbox-Dokumentation #Xbox20: Erlebe 20 Jahre Gaming-Geschichte (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Tauche anlässlich des 20-jährigen Xbox-Jubiläums mit uns in die fantastische dreiteilige Dokumentation #Xbox20 ein, in der wir die Uhren zurückdrehen und einen Blick auf die Anfänge von Xbox in Deutschland werfen. Erfahre erstaunliche Hintergrundinfos, schwelge mit den Interview-Partner*innen in Nostalgie und staune über die unglaublichen Fortschritte, die gemacht wurden. Dich hat die Neugier gepackt? Hier findest Du alle drei Teile der Doku in einer praktischen Übersicht.

Die unvergessliche Reise von Xbox startet 2001 mit einer Legende – die Xbox Classic. Doch aller Anfang ist schwer und die erste Xbox aller Zeiten hatte einen etwas holprigen Start. Obwohl die Xbox Classic eine für ihre Zeit überragende Grafik bot und mit einem LAN-Anschluss bereits die Option eines Online-Netzwerkes bedachte, waren besonders deutsche Medien skeptisch. Wirf einen Blick auf die turbulenten Anfangsjahre der Konsole, erfahre was ein Werbespot im Kreissaal und ein Leak im TV damit zu tun hatten und vieles mehr!

In der zweiten Folge, dreht sich alles um die goldene Ära von Xbox 360. Endlich war es tatsächlich möglich, mit seinen Freund*innen online zu spielen. Das ging sogar richtig schnell und einfach – zur Überraschung vieler Expert*innen. Doch alle waren sich einig: Ein neues Zeitalter der Videospiele hatte begonnen. Was die Xbox 360 sonst noch zu einem echten Meilenstein unter den Konsolen machte, welche Spiele diese Ära bestimmten und welchen Einfluss diese Zeit auf die heutige Gamingkultur hatte, erfährst Du hier.

Kein Spiel-Franchise hat die Konsolen von Xbox so sehr geprägt wie Halo. Bereits zur Veröffentlichung der allerersten Xbox Classic war Halo als absolutes Spiele-Highlight vorgesehen – und seitdem lieben die Fans den Science Fiction-Shooter! 20 Jahre später am 8. Dezember erscheint Halo Infinite und wird alte und neue Fans des Master Chief auf eine frische Reise zu den Ringen mitnehmen. Dementsprechend widmet sich die letzte Folge von #Xbox20 der fantastischen Welt von Halo, wie das Franchise zu Xbox kam, sowie dem Einfluss, den das Spiel auf die Gaming-Community in Deutschland und weltweit hatte.

Der Blick auf 20 Jahre Xbox hat gezeigt, dass die Gamingbranche eine verrückte Welt ist, in der aus einem zögerlichen Start ein gewaltiges Universum entstehen kann – hier ist absolut alles möglich! Umso glücklicher sind wir, dass Ihr – die Community – Xbox auf dieser Reise begleitet. Was die kommenden 20 Jahre mit Xbox passieren wird, liegt nämlich auch in euren Händen. Nur durch Eure Liebe, Euer Engagement und Euer Feedback kann die Erfolgsgeschichte von Xbox weitergehen.

Auf die nächsten 20 fantastischen Jahre!