PM: AM 14. DEZEMBER WIRD A TOTAL WAR SAGA: TROY UM RHESUS & MEMNON ERWEITERT (Cosmocover)

AM 14. DEZEMBER WIRD A TOTAL WAR SAGA: TROY UM RHESUS & MEMNON ERWEITERT

– ZWEI LEGENDÄREN HELDEN STÄRKEN DIE VERTEIDIGUNG TROJAS –

Mit dem Fraktionspaket „Rhesus & Memnon“ werden zwei der angesehensten Helden der Ilias auf die blutgetränkten Schlachtfelder von A Total War Saga: TROY losgelassen: der thrakische König Rhesos und Memnon, der König Aithiopias. Diese eindrucksvollen Charaktere bringen einzigartige Kampagnenmechaniken, zerstörerische Helden- und Einheitenfähigkeiten und zwei brandneue Armeelisten, die mit einer Auswahl von 49 verschiedenen Truppen begeistern.

Hier gibt es den Ankündigungstrailer:

Rhesos

Der mächtige Rhesos ist ein ambitionierter und unerbittlicher Kommandant aus den bewaldeten Tälern Thrakiens, der Heimat unzähliger Kriegerstämme und furchterregender, urzeitlicher Götter. Seine Armeen bauen auf frühe, mächtige Angriffe und entscheidende Vorstöße. Seine Einheiten kämpfen überwiegend ohne Schilde, allerdings verfügen sie über fähige Stürmer, gute Rüstungsdurchdringung sowie eine exzellente Moral.

Kampagnenmechaniken:

Memnon

Der Kriegerkönig Memnon ist ein entfernter Cousin der Prinzen Paris und Hektor und führt die mächtigen multikulturellen Armeen Aithiopias an, eines Vasallenstaats des pharaonischen Ägyptens. Man sagt, sein Geschick im Kampf stünde dem des heldenhaften Achilles in nichts nach. Seine Einheitenliste besteht aus schnellen, leicht gepanzerten Kriegern, die sich gut in längeren Kämpfen behaupten können, während jede der in seiner Liste vertretenen Kulturen mächtige strategische Vorteile bringt.

Kampagnenmechaniken:

Weitere Informationen zum Fraktionspaket „Rhesus & Memnon“ gibt es im Total War-Blog.

Details:

Veröffentlichung: 14. Dezember, 16:00 Uhr MEZ

Preisempfehlung: 9,99 €

Shop-Seite: https://store.troy.totalwar.com/