PM: Neu im Xbox Game Pass: Halo Infinite, Among Us, Star Dew Valley und mehr (Microsoft Xbox Wire)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Der Dezember hat begonnen und mit ihm kommt ein Feuerwerk an neuen Spielen, Updates und Perks im Xbox Game Pass. Am besten Du fängst direkt an zu spielen, sonst wirst Du vor dem Jahreswechsel nicht mehr fertig! Wirf hier direkt einen Blick in die vielen neuen Inhalte, damit Du perfekt vorbereitet bist.

2. Dezember – ANVIL (Konsole und PC)

[email protected] – Anvil ist eine Organisation, die nach Tresoren voller Relikte außerirdischer Zivilisationen sucht, die überall im Weltall verteilt sind. Als Tresor-Knacker*in begibst Du Dich direkt zum Release im Xbox Game Pass auf die Suche nach den Tresoren in den unbekannten Galaxien. Jede Galaxie besteht aus zufälligen Planeten, auf denen Du diversen Boss-Monstern begegnest. Überwinde alle Hindernisse und öffne den Galaxie-Tresor, um darin neue und erstaunliche Kräfte zu finden.

2. Dezember – Archvale (Cloud, Konsole und PC)

[email protected] – Einst terrorisierte ein grausamer König das ganze Land und verfluchte gefährliche Wesen zur Unsterblichkeit. Der böse König und der Bogen von Archvale sind zu Legenden geworden, doch die Unsterblichen bedrohen immer noch das Land. Nur Du kannst die Unsterblichen besiegen, die Welt von dunklen Schatten befreien und die Wahrheit über das sagenumwobene Archvale enthüllen.

2. Dezember – Final Fantasy XIII-2 (Konsole und PC)

Tauche ein in die Fortsetzung der mitreißenden Geschichte von Final Fantasy XIII. Auf Deiner Reise triffst Du auf alte Freund*innen und neue Charaktere, die Dich begleiten werden. Gemeinsam stellt Ihr Euch einem neuen Kampfsystem und tretet Eurem Schicksal entgegen: der Erschaffung einer neuen Zukunft!

2. Dezember – Lawn Mowing Simulator (Cloud, Konsole und PC)

[email protected] – Gönn Dir eine Auszeit von Deinem Alltagsstress und genieße mit dem Lawn Moving Simulator auf den idyllischen grünen Wiesen Großbritanniens. Lawn Mowing Simulator spielt in einer hübschen Kleinstadt in der britischen Provinz, in der unter anderem Wohnstraßen, weitläufige Schlossanlagen, idyllische Cottage-Gärten und Reitsport-Parcours auf Deine Mähmesser warten.

2. Dezember – Rubber Bandits (Cloud, Konsole und PC)

[email protected] – In diesem aberwitzigen Party-Multiplayer für ein bis vier Spieler*innen dreht sich alles um den nächsten großen Raubzug. Doch je mehr Ganov*innen, desto kleiner Dein Anteil an der Beute. Also schalte pünktlich zum Release im Xbox Game Pass Deine lästigen Mitspieler*innen aus und sichere Dir den Löwenanteil des Schatzes. Wenn der Raub in einen chaotischen Kampf ausartet, ist vom steinharten Baguette bis zum Maschinengewehr jede Waffe erlaubt und jedes Mittel recht!

2. Dezember – Stardew Valley (Cloud, Konsole und PC)

[email protected] – Du erbst die alte Farm Deines Großvaters und beschließt, aufs Land in das idyllische Stardew Valley zu ziehen. Ausgerüstet mit abgenutztem Werkzeug und ein paar Münzen, brichst Du auf, um Dein neues Leben zu beginnen. Verwandle die alten Felder in eine blühende Ernte, kümmere Dich um Deine Farmtiere und finde vielleicht sogar die Liebe Deines Lebens im benachbarten Städtchen.

2. Dezember – Warhammer 40,000: Battlesector (Cloud, Konsole und PC)

[email protected] – Warhammer 40,000: Battlesector ist ein rundenbasiertes Strategiespiel, das von der Düsternis einer Welt im 41. Jahrtausend bestimmt ist. Wähle eine Streitmacht, rekrutiere Deine Armee und führe unerschütterliche Helden auf das Schlachtfeld. Überlegene Strategie, ehrfurchtgebietende Fähigkeit oder verheerender Waffengewalt – hier ist jedes Mittel recht, um zu gewinnen.

7. Dezember – Space Warlord Organ Trading Simulator (Cloud, Konsole und PC)

[email protected] – Jeder hat sie, und jeder will sie haben. Als Organhändler*in bist Du die Quelle für die begehrten Körperteile und versorgst pünktlich zum Release im Xbox Game Pass überall im Universum Kund*innen mit den lebensrettenden Ersatzteilen. In der sich ständig verändernden Galaxie verhandelst Du mit dubiosen Gestalten, stellst sicher, dass die Organe nicht kontaminiert sind und erzielst den bestmöglichen Preis.

8. Dezember – Halo Infinite (Cloud, Konsole und PC)

Pünktlich zum Release schlüpfst Du auch im Xbox Game Pass in Deine Spartan-Rüstung und schließt Dich dem Master Chief an, um das Schicksal der Menschheit zum Besseren zu beeinflussen. Du kannst es gar nicht abwarten? Dann stürze Dich bereits jetzt in die Multiplayer-Beta und trainiere bis zum finale Halo Infinite Release am 8. Dezember. Die Ringwelten warten auf Dich!

9. Dezember – One Piece Pirate Warriors 4 (Cloud, Konsole und PC)

Ahoi, Pirat*innen! Schließe Dich mit den Mitgliedern der Strohut-Bande zusammen, trainiere ihre einzigartigen Skills und stelle Dich Horden von feindlichen Pirat*innen, hinterhältigen Marine-Soldat*innen und vielen weiteren Gegnern! Nur wer das Schlachtfeld siegreich verlässt, kann König der Pirat*innen werden!

14. Dezember – Aliens: Fireteam Elite (Cloud, Konsole und PC)

[email protected] – Du bist Teil eines elitären Feuerwehr-Teams, das aus hartgesottenen Marines besteht und sich der extrem gefährlichen Bedrohung durch die Xenomorphs stellt. In diesem kooperativen Survival-Shooter kannst Du die Alien-Bedrohung nur besiegen, wenn Dein Team wie eine gut geölte Maschine funktioniert. Denn Teamwork ist das einzige, worin ihr den Xenomoprhs überlegen seid!

14. Dezember – Among Us (Konsole)

[email protected] – Die Impostor sind zurück und sie infiltrieren die Konsolen! Stürze Dich in den Multiplayer-Hit für 4 bis 15 Spieler*innen und finde heraus, welches Deiner Crewmitglieder in Wirklichkeit ein fleischfressendes Alien ist!

Jetzt verfügbar – Before We Leave (Cloud, Konsole und PC)

[email protected] – Before We Leave ist ein Zivilisationsaufbau der entspannten Art. Sammle, züchte und verwalte Ressourcen, um Deinen Siedlungen auf den verschiedensten Planeten Wohlstand zu bringen. Doch auch in diesem entspannten Aufbauspiel lauern nicht zu unterschätzende Gefahren – zum Beispiel hungrige Weltraum-Wale. Nur das Wissen Deiner Vorfahren kann jetzt noch helfen. Entdecke neu, was verloren ging, lerne von Deinen Ahnen und entwickle Deine wiedergeborene Zivilisation.

Jetzt verfügbar – Generation Zero (Cloud, Konsole und PC)

[email protected] – Du tauchst ein in das Schweden des Jahres 1989. Als die Bewohner*innen von Östertörn entdecken, dass sich die Roboter erheben, beginnt ein unerbittlicher Kampf ums nackte Überleben. Allein, oder gemeinsam mit bis zu drei Freund*innen stellst Du Dich der Bedrohung, schleichst Dich hinter feindliche Linien und erkundest die Landschaften auf der Suche nach lebensrettenden Ressourcen.

Jetzt verfügbar – Mind Scanners (Cloud, Konsole und PC)

[email protected] – Mind Scanners ist eine retrofuturistische Simulation, in der Du die Bürger*innen einer dystopischen Metropole diagnostizierst. Du triffst auf eine Menge seltsamer Charaktere und verwendest Behandlungsgeräte im Arcade-Stil, um ihnen zu helfen. Verwalte Deine Zeit und Ressourcen, um das Gleichgewicht der über allem schwebenden Struktur zu erhalten. Denke daran, dass Du die volle Verantwortung für Deine Patient*innen trägst.

Jetzt verfügbar – theHunter: Call of the Wild (PC)

[email protected] – Betritt eine wunderschöne, offene Welt und begegne den Bewohnern der Wildnis, von Hirschen oder Wisenten bis hin zu etlichen Vogelarten, Kleintieren und Insekten. Jeder Zentimeter der riesigen Karte strotzt vor Leben, das es zu entdecken gilt. Erlebe die ultimative Jagderfahrung gemeinsam mit bis zu acht Freund*innen und beherrsche die Wildnis!

Jetzt verfügbar – Age of Empires III: Definitive Edition Mexican Civilization DLC

Spare jetzt als Mitglied des Xbox Game Pass für PC oder Ultimate 10 Prozent auf den Kauf des DLCs und lerne die vielseitige Zivilisation Mexikos kennen. In dieser Erweiterung erlebst Du neue historische Schlachten, zwei neue Expeditionen, eine bisher einzigartige Revolutionsmechanik, neue Gebäude, neue Einheiten und vieles mehr!

Jetzt verfügbar – Minecraft Caves & Cliffs Update: Part II

In dem neuen Minecraft Caves & Cliffs Update: Part II steigst Du in noch höhere Höhen und erkundest noch dunklere und tiefere Höhlen als jemals zuvor. Die Grenzen der Minecraft-Welt haben sich noch weiter nach oben und unten ausgedehnt – und damit völlig neue Geheimnisse freigelegt. Erklimme die höchsten Berge gemeinsam mit den Bergziegen und entdecke unfassbare Schätze in den Tiefen der Erde.

2. Dezember – Sea of Thieves: Season Five

Aufgepasst, Landratten und Freibeuter*innen – Sea of Thieves: Season Five ist da! Das neue Update bringt nicht nur jede Menge neuer Inhalte, sondern auch neue Features, die für noch mehr Spielspaß auf den Meeren sorgen. Hebe vergessene Schätze, erfülle die Aufträge des Quest Boards und setze die Segel zu neuen Abenteuern!

Xbox hat auch im Dezember eine Reihe fantastischer Xbox Game Pass Ultimate Perks für Dich vorbereitet – unter anderem fantastische Halo Infinite Perks, die Du pünktlich zum Release einlösen kannst. Besuche einfach die Perks-Galerie auf Xbox Series X|S oder Xbox One, in der Xbox App auf Windows PC oder in der Xbox Game Pass Mobile App und erfahre mehr zu den neusten Perks.

8. Dezember – Halo Infinite Multiplayer: “Pass Tense” MA40 AR Bundle

Passe Dein Multiplayer-Arsenal mit der exklusiven “Pass Tense” MA40-Sturmgewehrbeschichtung, vier 2XP-Boosts und vier Challenge Swaps an! Dieser Perk erfordert Halo Infinite Multiplayer – kostenlos auf Xbox, PC und mit Xbox Cloud Gaming verfügbar.

2. Dezember – Dauntless: New Year’s Bundle

In Dauntless sind schon alle in Stimmung für das Jahr 2022! Mit dem neuen Bundle kommst Du direkt in Feierlaune für den Jahreswechsel. Schnapp Dir exklusive kosmetische Gegenstände wie den Laternen-Skin Poison Drake’s Eye und das Emote Monster Breath sowie 14 Tage lang den Slayer’s Club und 25 Patrol Keys.

2. Dezember – Apex Legends: RIG Helmet Weapon Charm

Zeige Deinen Gegnern mit dem RIG Helmet Weapon Charm, aus welchem Holz Du geschnitzt bist. Dank EA Play schmückst Du Deine Lieblingswaffe jetzt mit diesem stylischen Anhänger, wenn Du Dich in den nächsten Kampf um Ruhm und Ehre stürzt.

2. Dezember – World of Warships: Legends – Hero’s Companion

Es gibt wohl kaum ein besseres Schiff, um Deine Reise in World of Warships: Legends zu starten als einen Premium UK Zerstörer. Dieses exklusive Weihnachtsbundle dreht sich komplett um den fantastischen Tier II Zerstörer Großbritanniens Medea. Zusätzlich erhältst Du eine Reihe von Ingame-Items, wie etwa Booster, Credits, Commander Progression Items und Camos.

Wie jeden Monat verlassen bestimmte Titel den Xbox Game Pass, um Platz für neue Spiele zu schaffen. Willst Du ein Spiel dauerhaft Deinem Katalog hinzufügen, nutze als Mitglied Deine 20 Prozent Preisnachlass auf Spiele und 10 Prozent auf DLCs, die den Xbox Game Pass verlassen. Diese Rabatte gelten nur so lange, wie die Titel im Game Pass verfügbar sind.

