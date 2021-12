PM: Schaut euch das Weltfinale der FIA Certified Gran Turismo Championships dieses Wochenende an (Sony Playstation Blog)

PS4

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Gran Turismo Sport ab 15,85 € bei Amazon.de kaufen.

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Die FIA Certified Gran Turismo Championships von 2021 erreichen nächstes Wochenende (3. – 5. Dezember) ihren Höhepunkt mit dem Weltfinale, das über die YouTube- und Facebook-Seiten von PlayStation und Gran Turismo live ausgestrahlt wird. Hierbei handelt es sich um ein besonderes Ereignis, da die Serie, die 2018 in Zusammenarbeit mit der FIA begann, ein letztes Mal in GT Sport abgehalten wird, bevor am 4. März 2022 Gran Turismo 7 erscheint.

Das Wettkampfniveau und der hohe Standard der Fahrleistungen konnten seit dem allerersten „World Tour“-Event im Mai 2018 am Nürburgring fortlaufend Zuschauer und PDI zugleich beeindrucken. Präsenzveranstaltungen waren zwar in diesem Jahr leider nicht möglich, doch die Spannung der Wettkämpfe auf den Strecken und das Können, das die Fahrer dort demonstrierten, boten während aller Übertragungen der World Series ein fantastisches Spektakel. Rennfahrer aus aller Welt treten von zu Hause aus an und werden über eine studiobasierte Produktion online zusammengebracht, die in sieben verschiedenen Sprachen ausgestrahlt wird.

Also dann, auf geht‘s zum Weltfinale …

Insgesamt werden sich 58 Rennfahrer aus 23 verschiedenen Ländern über drei Tage verteilt auf der Rennstrecke miteinander messen.

Die Action des Weltfinales beginnt diesen Freitag, den 3. Dezember, mit dem Markenpokal „Toyota Gazoo Racing GT Cup“.

Am Samstag, den 4. Dezember, ist ein nervenaufreibendes Finale in der Manufacturer Series zu erwarten.

Während der Ausstrahlung am Sonntag, den 5. Dezember, haben wir außerdem noch eine Überraschung in petto. Wir werden das „Nations Cup“-Finale abhalten und darüber hinaus wird Porsche etwas Besonderes für den Vision GT enthüllen.

All die Action kann auf Youtube und Facebook verfolgt werden.