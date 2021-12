The Fountain of Youth: Fan-Adventure eingestellt, Grafiken freigegeben

PC Linux MacOS

Nach über 20 Jahren Entwicklungszeit hat es das ambitionierte Fan-Projekt The Fountain of Youth (zum User-Artikel) nun doch erwischt: Am 26. November meldete sich das derzeitige Team bei Facebook zu Wort und verkündete die Einstellung des ehemals als Indiana Jones and the Fountain of Youth bekannte Amateur-Abenteuer:

Die Entwicklung von The Fountain of Youth (FOY) war von Anfang an alles andere als einfach, aber wir müssen zugeben, dass die letzten paar Jahre besonders anstrengend waren. Zwischen mehreren Teamwechseln, internationalen Umzügen, der Pandemie und beruflichen Achterbahnen blieb uns immer weniger Zeit, um uns FOY zu widmen, bis zu dem Punkt, an dem wir einfach nicht mehr die nötigen Fortschritte machen, um die Ziellinie zu erreichen. Viele von euch sind vielleicht enttäuscht. Einige von euch fühlen sich vielleicht sogar verletzt oder wütend. Diese Gefühle sind völlig berechtigt, aber wir hoffen, dass ihr unsere Entscheidung respektiert und diese Nachricht mit Fassung tragen könnt.

Kurz darauf hat sich der langjährige FOY-Grafiker Misja "miez" van Laatum im AGS-Forum gemeldet und seine Arbeiten an dem Projekt zum Download freigegeben. Das Adventure Game Studio (AGS) war die Spieleengine, die seit den Anfangstagen des Projektes für die Entwicklung von FOY verwendet wurde. Der knapp 210 MB große Download enthält Grafiken, Zeichnungen, Konzepte und Design-Dokumente zum Spiel, die vom Künstler unter der "CC Attribution-ShareAlike 4.0 International license" freigegeben wurden.