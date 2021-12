Teaser Die Blätter sind gefallen, der November ist vorbei, das Wetter saisongerecht, der Nachmittag düster, das Weltgeschehen... wie gut, dass es in dieser Trübsal das zukunftsbejahende Premium-Edi gibt!

erinnert ihr euch an die Zeit, als man im Vorfeld eines Treffens noch Zeit, Ort und Zweck ausmachte und sich dann einfach wie geplant traf? Wie denn auch sonst, es gab ja außerhalb der eigenen vier Wände nur hier und da eine Fernsprechzelle, bei der aus tausenden von superdünnen Telefonbuch-Seiten meist genau die fehlte, die man gebraucht hätte. Lang’ ist’s her, heute gibt es meist vage Absichtserklärungen, die dann bei Näherkommen des Geburtstages, Einkaufens, Brettspielabends nach und nach per Whatsapp und Co. konkretisiert werden. Und erinnert ihr euch an die Zeit, als man morgens aufwachte und noch keine Schmerzen… äh, Moment, das Thema wollte ich noch bis zum 18. Geburtstag von GG zurückhalten...



Also, erinnert ihr euch an die Zeit, als wir noch Printhefte kauften (gut, wir prüften sie auch gerne viertelstundenlang, um sie dann zurück in die Auslage zu packen)? Wir kauften sie, weil man anders nicht an Informationen herankam. Wir kauften sie, als es erst die Heft-Disks, später die Heft-CDs und noch später die Heft-DVDs gab, weil wir so bewegte Bilder oder Demos oder Patches zu Spielen erhielten, an die man anders gar nicht herankam. Ach, was war das eine gute Zeit für Spielejournalisten, sie wurden beneidet, sie wurden gebraucht, und wenn sie erst mal Anstellung bei einem Verlag gefunden hatten, konnten sie auf ein ordentliches Gehalt zählen und auf genügend Ressourcen, um gute Arbeit zu leisten.

Wie sich die Situation heute darstellt, dazu komme ich nach der "Premium-Schranke". Was natürlich für beide Seiten etwas schade ist, denn es geht nach dem Break just darum, ob es nicht völlig nachvollziehbar ist, wenn man heute nicht für Texte, Videos und Podcasts zahlen möchte.



