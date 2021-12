Ubisoft heuert Design-Chef von DICE an

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Wie Ubisoft bekannt gibt, stößt Fawzi Mesmar als neuer Vice President zum Editorial Team des französischen Gaming-Riesen. Die Editorial-Abteilung ist ein Arbeitskreis, der einen Rahmen für die kreative Leitung der Ubisoft-Spiele erstellt und mit den zahlreichen Entwicklerstudios des Publishers zusammenarbeitet. Anfang 2020 hatte Ubisoft beschlossen, die Arbeitsweise der Editorial-Abteilung neu aufzustellen, um einzelnen Titeln mehr Entwicklungszeit und mehr Raum für neue Impulse zu geben. Infolge der später im Jahr 2020 publik gewordenen Vorwürfe wegen sexueller Belästigung bei Ubisoft mussten auch leitende Personen des Editorial Teams ihre Posten räumen. In der Pressemitteilung zur Anheuerung von Mesmar heißt es, es gehöre auch zu den Aufgaben der Leiter dieses Teams mehr diverse Perspektiven in den Studios zu fördern.

Der in Schweden wohnhafte Mesmar war bis vor kurzem noch als Head of Design bei DICE angestellt. Er arbeitete in seiner mehr als 18-jährigen Karriere in der Branche bei Atlus an der Persona-Reihe und wirkte bei DICE maßgeblich an Spielen wie Star Wars - Battlefront 2 und dem jüngst nicht im besten Zustand erchienenen Battlefield 2042 (im Test, Note 6.0) mit. Dazu ist er Autor von Al-Khallab on the Art of Game Design, einem der ersten Sachbücher über Game Design in arabischer Sprache.

Mesmar soll mit seiner Erfahrung mit der Führung global verteilter Teams Bio Jade Adam Granger (ebenfalls Vice President, unter anderem Lead Game Designerin bei For Honor) sowie dem leitenden Chief Creative Officer Igor Manceau (unter anderem Marketing Game Manager bei Splinter Cell - Double Agent und Creative Director bei Steep) zur Seite stehen.