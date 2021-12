Command-Serie: Atari veröffentlicht C64-Klassiker von Sid Meier auf Steam

PC

Gute Nachrichten für Freunde von Retro-Titeln: Atari veröffentlichte kürzlich die drei Spiele der sogenannten Command-Serie auf Steam. Konkret handelt es sich dabei um Crusade in Europe, Decision in the Desert und Conflict in Vietnam, die derzeit jeweils für knapp sechs Euro erworben werden können (im Paket erhaltet ihr die Spiele für momentan etwa 13 Euro).

Verantwortlich für die ursprünglich im Jahr 1985 erschienenen und von Micropose herausgegebenen Strategiespiele sind der Historiker Ed Bever und der Entwickler Sid Meier, von dem auch die Civilization-Reihe oder Titel wie Pirates! und Alpha Centauri stammen, um nur einige wenige Beispiele zu nennen. Wade Rosen, CEO von Atari, kommentiert die Neuveröffentlichungen mit folgenden Worten:

Die Titel der Command-Serie werden von einer treuen Fangemeinde von Retro- und Echtzeitsimulationen gefeiert und gespielt. Wir freuen uns, diese taktischen Kriegsspiele einer neuen Generation von Spielern zugänglich zu machen.

Die ausschließlich in englischer Sprache erhältlichen Spiele verfügen neben entsprechenden geschichtlichen Hintergründen unter anderem über Echtzeitschlachten und historisch genaue Szenarien. Wie es die Bezeichnungen bereits andeuten, führen euch die Einzelspieler-Kampagnen folglich in die Auseinandersetzungen des Afrikafeldzuges und der Ardennenoffensive (beide im Rahmen des Zweiten Weltkrieges) sowie des Vietnamkrieges.

Crusade in Europe bietet euch „fünf verschiedene Szenarien, vom D-Day bis zur Ardennenoffensive, [in denen] die taktischen Entscheidungen der Kommandeure im Europafeldzug nachgestellt [werden]. Jedes Szenario verfügt über mehrere Variablen, so dass ihr ‚Was-wäre-wenn‘-Szenarien erstellen und verschiedene Schwierigkeitsgrade wählen könnt“. Auch für die fünf Szenarien in Decision in the Desert stehen jeweils unterschiedliche Einstellungen und Schwierigkeiten zur Verfügung.

Conflict in Vietnam schließlich – der zuletzt veröffentlichte Titel der Command-Reihe – fordert „eure Fähigkeiten im Dschungelkampf“ heraus, während ihr „luftbewegliche Kräfte, Artillerie und Luftangriffe in einem Katz-und-Maus-Spiel des Guerillakriegs einsetzt“. Darüber hinaus verfügt das Strategiespiel über „einen Tag-Nacht-Zyklus, Wetter, Gelände, Nachschublinien, Formationen, Einheitenorganisation und -erfahrung“.