PM: Was ihr in Call of Duty: Warzone Pacific Saison Eins erwarten könnt (Sony Playstation Blog)

Nach dem Start von Call of Duty: Vanguard vor Kurzem stehen wir jetzt nur einige Tage vor dem Beginn von Saison Eins, die den Start der neuen Karte Caldera für Warzone Pacific mitbringt. Caldera bedeutet eine neue Ära pulsierenden taktischen Kampfes auf massiver Größe.

Ab dem 8. Dezember, mit dem Beginn der ersten Saison, können Vanguard-Spieler in den ersten 24 Stunden über Early Access Caldera bereits erleben, bevor es am 9. Dezember offiziell launcht. Mit einer dedizierten Playlist voller neuer Fahrzeuge, der Vorstellung von Vanguard-Waffen und vielem mehr gibt es eine Menge zu erleben, wenn wir ein weiteres episches Jahr von kostenlosem Content starten.

Eine riesige Insel. Caldera besteht aus 15 riesigen, einzelnen Bereichen, die ihr erforschen könnt und über die ihr hinwegkämpft – darunter hunderte interessanter Orte, die ihr erkunden und zu eurem Vorteil nutzen könnt. Wir haben nur mal drei herausstellt, um euch einen ersten Eindruck zu vermitteln:

Marine-Arsenal

Dieser weitläufige Hafen an der nördlichen Küste von Caldera besteht aus einem strategischen Mix von Innen- und Außenbereichen zum Kämpfen, mit ungewöhnlichen Spezialorten wie den tiefen Trockendeckbecken und dem Radarfeld. Weiter inländisch gibt es einen Haufen großer Gebäude, in denen ihr eine Menge Beute erkämpfen könnt.

Frischwasserlagune

Ein alter Leuchtturm überblickt eine flache Bucht mit Bambushütten neben einer freundlichen Küstengemeinschaft und neueren Häusern. Bereist die Lagune, um ihre Geheimnisse zu entdecken – wie die Überreste von Captain Butchers Flugzeug.

Die Hauptstadt von Cladera

Mitten in einem riesigen natürlichen Tal an der Südküste der Insel liegt Calderas Hauptstadt mit einer Reihe von historischen Strukturen, die auf beiden Seiten eines Straßenbahnsystems gebaut wurden. Vorstädte am Hang und ein Leuchtturm bieten Raum und Höhe verglichen mit der lebendigen Innenstadt, während Strandentwicklungen südlich der Stadt eine luxuriöse Strandbar und einen Yachtclub zu bieten haben.

Es gibt noch den zentralen Vulkan, nachdem die Insel benannt wurde. Nur die tapfersten Operators können ihren Herausforderungen widerstehen.

Wenn Saison Eins am 8. Dezember startet, können alle Spieler von Call of Duty: Warzone auf Vanguard-Inhalte zugreifen – inklusive 40 neue Waffen, über ein Dutzend neue Operators und die Vanguard Visitenkarten, Logos etc.

Zwischen Vanguard und Warzone wird es Cross-profession geben und ihr könnt mit Saison-Prestige aufsteigen und neue Inhalte im Battle-Pass-System, den Herausforderungen und im Store für neue Vanguard-Inhalte in beiden Spielen freischalten.

Probiert auch die neuen Inhalte auf Rebirth Island aus, wenn Season One das Battle-Royale-Erlebnis nach Vanguard bringt.

Springt rein in Vanguard Royale, der führenden Playlist zum Start von Saison Eins. Mit einer neuen Reihe von Fahrzeugen wie Kampfflugzeugen und dem 4×4-Geländewagen und einem vereinfachten Looting-System, das exklusiv Vanguardwaffen unterstützt, könnt ihr so die beste Erfahrung des zweiten Weltkriegs auf Caldera haben. Erlebt In-Game-Events mit jedem Zusammenbruch und entdeckt mächtige Gegenstände in der Welt als Belohnung für erledigte Verträge.

Um den Start von Season Eins zu feiern, erlebt ihr eine einmalige nur für einen Tag gültige Rebirth-Island-Playlist – Resurgence und Mini Royale – gleich zu Beginn der Saison am 8. Dezember, bevor alles in der Woche danach zu Caldera wird.

Während dieser Saison werden Featured Playlists die Rückkehr nach Rebirth Island für Resurgences und andere Spielmodi bedeuten, und es wird neue zeitlich beschränkte Modi für Caldera geben wie Vanguard Plunder, Vanguard Resurgence und andere festliche Überraschungen.

Behaltet eure Gulag-Ausrüstung: Spieler, die jetzt ihr Gulag-Match gewinnen, landen jetzt zurück auf der Karte mit der Ausrüstung, die sie vor dem Duell erhalten haben. Handhabt den Gegner effizient und kehrt mit mehr Werkzeugen zurück nach Caldera.

Balance-Anpassungen: Um den Start von Warzone Pacific vorzubereiten, sieht sich Raven Software eine Reihe von Balance-Anpassungen an. Dead Silence wird generft. Stopping Power Rounds verschwinden. Stun Grenades, Heartbeat Sensors und zweihändige Nahkampfwaffen werden ebenfalls angepasst. Ihr könnt euch Buffs erwarten, vor allem für Lethal und Tactical Ausrüstungen.

Geschwindigkeitsanpassungen: Spieler können nur Loadout Drop Markers von Kaufstationen erhalten, wenn das Loadout-Drop-Event im Spiel passiert, sodass es wichtiger wird, im Spiel zu looten und die Machtkurve im Spiel leicht angepasst wird.

Gasmaskenveränderungen und neue Gas-Kanister: Gasmasken stören nicht mehr so viele Aktivitäten wie bisher, also könnt ihr euch auf die Handlungen konzentrieren, die im Kampf in und um den schwindenden Kreis passieren. Saison Eins bringt auch Gaskanister mit sich, die bei Explosion die gleichen Giftgase abgeben, aber einen kleinen Radius haben.

Flaches Wasser: Die flachen Wasser in Bereichen wie der Lagune machen es schwieriger, die Fußspuren von Gegnern zu sehen, selbst wenn man mit dem Trekker ausgestattet ist. Operators, die in knietiefem Wasser sitzen können, erleben die Vorteile von Cold Clooded. Und schließlich gibt die feuerbasierte Ausrüstung jetzt Rauch ab, wenn sie Wasser trifft und eröffnet so neue Möglichkeiten für Taktiken, wenn ihr durch flache Pools lauft.

Verträge und öffentliche Ereignisse: Caldera stellt euch frische Verträge vor wie den Supply-Drop-Contract oder den Big-Game-Bounty. Öffentliche Events wie Restock und Resurgences aus Rebirth Island kommen auch nach Caldera.

Ab dem 24. November könnt ihr wichtige Details über Caldera durch das zeitlich begrenzte Event Secrets of the Pacific in Warzone und Vanguard erfahren. Landet in Verdansk in seinen letzten Tagen, und sichert bereits einige von Calderas interessanten Punkten, um auch Punkte im Spiel zu verdienen, die ihr zum Start von Saison 1 am 8. Dezember einlösen könnt.

Bleibt dabei für mehr kostenlose Inhalte in Saison Eins, wie neue Waffen, einen neuen Operator, neue Vanguard Multiplayer-Karten und mehr!

Wir sehen uns online!