PM: Call of Duty: Vanguard – Die besten Einstellungen für den Multiplayer (Sony Playstation Blog)

Haben wir euch in der letzten Woche schon in taktisch gute Positionen eingeweiht, geht es in dieser Woche wieder einen Schritt zurück in die grundlegenden Einstellungen. Welche Optionen ihr dort besonders im Auge haben solltet und was euch bei der individuellen Performance hilft, erfahrt ihr jetzt.

Für einen besseren Überblick, haben wir die verschiedenen Optionen, ähnlich wie im Spiel selbst, in drei Unterkategorien aufgeteilt:

Anders als auf dem PC habt ihr natürlich deutlich weniger Einstellungsmöglichkeiten, was jedoch nicht heißt, dass ihr dort nicht noch etwas aus eurer Playstation herausholen könnt.

Hier die Einstellungen, die ihr ändern solltet:

Das schnell Erkennen von Gegnern, auch auf große Distanz, ist das wichtigste. Mit diesen Einstellungen fällt euch dies deutlich leichter. Die Umgebung bei einem schnellen Richtungswechsel, oder die Waffe beim Schießen, wird nicht unscharf. Denselben Effekt verhindert ihr ebenfalls mit der Tiefenschärfe. Zu jeder Zeit, egal ob anvisiert oder nicht, bleibt die Umgebung scharf und verschwimmt nicht. Das Sichtfeld ist natürlich jedem selbst überlassen, wie er es einstellt, jedoch ist der angegebene Bereich so etwas wie der Sweetspot zwischen “zu nah dran” und “zu weit weg”.

Vorweg gesagt, muss jeder für sich selber entscheiden, welche Stick-Empfindlichkeit für euch am besten passt. Ein guter Einstieg könnte jedoch sein, es mit 6-6 zu probieren und dann zu schauen, ob man es noch etwas schneller haben möchte, oder vielleicht doch langsamer.

Interessanter wird es dann bei den Zielkurven. Wie in Warzone gibt es auch in Vanguard separate Zielkurven, mit denen du dein Aiming feinjustieren kannst. Hier ist eine kurze Erklärung der drei Arten des Aim-Assists, damit du eine für dich passende Entscheidung treffen kannst:

“Standard” ist für die meisten Spieler geeignet, da es sich wie in den klassischen Call of Duty Teilen anfühlt und sowohl für langjährige als auch für neue Spieler gut geeignet ist.

“Dynamisch” ermöglicht jedoch eine feinere Kontrolle über dein Ziel, was die Feinjustierung für den Kampf auf große Distanz wesentlich erleichtert. Wenn du ein selbstbewusster Spieler bist, empfehlen wir dir dringend, “Dynamisch” auszuprobieren.

Ebenfalls lohnt es sich einen genaueren Blick in die verschiedenen Aim Assist Typen zu werfen. Auch hier erstmal eine kleine Erklärung, welcher was macht:

Für den Zielhilfetyp empfehlen wir nur Standard oder Legacy. Egal, ob du mehr Cold War oder Warzone gespielt hast, eine dieser Optionen wird sich für dich einfach natürlich und richtig anfühlen.

Nicht nur die Präzision mit dem Controller ist sehr wichtig, sondern auch das was ihr über eure Ohren wahrnehmen könnt. Hier auch nochmal ein paar Kniffe und Schrauben an denen ihr drehen könnt:

Diese Tipps sollen euch für den Einstieg in Call of Duty: Vanguard helfen und euch einen Überblick über die verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten bieten. Nächste Woche gehen wir noch etwas weiter ins Detail, denn da schauen wir uns den Klasseneditor ganz genau an und erklären euch, was sich dort alles geändert hat. Bis dahin, viele erfolgreiche Runden und viel Spaß in Vanguard.