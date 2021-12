PC Switch XOne PS4

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Eure Kolonie wird immer wieder von Katastrophen heimgesucht. Hier sorgt gerade eine Hitzewelle für Probleme.

Am Anfang war das Zelt

In manchen Quests gilt es, Entscheidungen zu treffen.

An das Tor eurer Siedlung klopfen nicht nur Händler und Hilfesuchende. Brechen Feinde durch, gehen die Kämpfe weiter und ihr könnt auch eure Spezialisten einsetzen.

Bunkerbau und statische Weltkarte

In diesen Kampf schicke ich gleich mehrere Spezialisten. Viel hilft viel.

Fazit

Colony-Builder für PC, PS4, Xbox One und Switch

Einzelspieler

Für Anfänger bis Profis

Preis: 29,99 Euro

In einem Satz: Gelungener Colony-Builder in der Apokalypse mit gut anpassbarem Schwierigkeitsgrad und Wuselcharme.

Mithat kürzlich der postapokalyptische Colony-Builder und Quasi-Nachfolger vonder finnischen Iceflake Studios den Early Access verlassen. Ich habe den Titel in gut 25 Stunden mit normalen Einstellungen (es geht härter und leichter) durchgespielt. Ob sich der Überlebenskampf lohnt, verrät euch dieser Spiele-Check.Aller Anfang ist hart. Eure ersten Kolonisten bringt ihr in Zelten unter, lasst sie Müll- und Schrottberge nach Ressourcen durchsuchen, Holz sammeln und Beeren pflücken. Ein Plumpsklo rundet die Tristesse ab. Zum Glück hat die Kolonie euch. Sobald ihr die erste Ausbaustufe des Tores errichtet habt, könnt ihr eure Spezialisten auf die Weltkarte schicken: Ressourcen suchen, Banditen besiegen, Stützpunkte zum Ressourcengewinn bauen, Handelspartner finden. Auch die Kolonie gedeiht immer weiter. Aus dem Zelt wird ein Wohnwagen. Die beste Behausung ist irgendwann ein zweistöckiges, beheiztes Haus. Mit Spähtürmen erschließt ihr neue Bereiche für die Kolonie. Oft müsst ihr auch Verschmutzung beseitigen, da eure Kolonisten sonst ständig erkranken. Irgendwann hält auch der Strom (mit immer besseren Stromerzeugern) Einzug, automatisierte Fabriken schürfen Ressourcen und eure Kolonisten bauen verschiedene elektronische Bauteile, Werkzeuge und Waffen. Felder, die Saat müsst ihr euch erhandeln, Fischereien und Insektenfarmen sorgen für kulinarische Genüsse. Pit-Fights, Büchereien oder auch eine Video-Arcade ermöglichen Zerstreuung.Das mag jetzt postapokalyptisch-idyllisch klingen. Ihr müsste euch aber auch mit allerlei Viehzeug im Umfeld der Kolonie auseinandersetzen. Vor größere Probleme können euch die Katastrophen stellen: Winterstürme, Hitzewellen, Pandemien oder Magnetstürme sorgen für echte Probleme. Eure Nahrungsproduktion wird eingeschränkt, die Stromerzeugung lahmt (und damit funktionieren auch eure Kliniken nicht mehr!), ihr müsst besonders viele Kranke versorgen oder der Wasserverbrauch steigt exorbitant an. Die kurze, später etwas längere, Vorwarnzeit müsst ihr nutzen, um euch vorzubereiten: Zelte für die medizinische Versorgung, Wasservorräte oder Batteriespeicher helfen euch, Katastrophen zu überstehen. Im Kern ist Surviving the Aftermath, ähnlich wie, ein gelungenes Aufbauspiel. Aber mit Katastrophen. Und dank des schönen Looks und der Details entsteht sogar der-typische Wuselcharme.Während auf der Koloniekarte immer wieder etwas passiert, ist das Geschehen auf der Weltkarte statisch. Von zentraler Bedeutung sind eure Spezialisten. Diese Scouts, Wissenschaftler, Scavenger oder Kämpfer könnt ihr immer wieder rekrutieren, manchmal schließen sie sich euch einfach an. Ihr schickt sie in die verschiedenen Provinzen um Loot zu sammeln, wofür ihr teils Banditen vor Ort oder gleich ein ganzes Banditenlager auslöschen müsst. Dafür braucht ihr dann auch mehrere Kämpfer. Später lasst ihr sie in verschiedenen Fahrzeugen, die deutlich mehr Aktionspunkte haben, über die Karte düsen. Spezialisten könnt ihr auch zu Siedlern machen und so, pro Provinz aber nur einen, Stützpunkte errichten. Mit denen kommt ihr an dauerhaften Nachschub von Forschungspunkten oder bestimmten Ressourcen wie seltenen Metallen oder Waffen. Für die immer wieder optional auftauchenden Quests seid ihr ebenfalls auf der Weltkarte unterwegs.Auch die Hauptquest spielt dort teilweise. Ihr müsst Orte abklappern, um herauszufinden, wie ihr einen hocheffektiven Bunker, das aktuelle Endziel (ihr könnt danach weiterspielen), bauen könnt. Der schützt eure Kolonie vor fast allen Katastrophen. Außerdem müsst ihr dann mit zu Ingenieuren ausgebildeten Spezialisten verschiedene Forschungsstationen errichten, damit der Bunker auch allen apokalyptischen Anforderungen gerecht wird. Umherziehende Feindtruppen, die beispielsweise eure Spezialisten überfallen könnten, gibt es nicht. Letztlich müsst ihr eure Spezialisten auf der Weltkarte "nur" möglichst effizient einsetzen und darauf achten, dass niemand in einem Kampf oder beim Sammeln in einem verseuchten Gebäude stirbt.Auf dem normalen Schwierigkeitsgrad habe ich Surviving the Aftermath in gut 25 Stunden bugfrei und mit viel Freude durchgespielt. Tutorialhinweise führen in neue Mechaniken gut ein. Es gab immer wieder Herausforderungen, einen Wipeout musste ich aber nicht erleben. Kleinere Fehler lassen sich ausbügeln. Da ist, selbst auf "normal", Rimworld (aktueller Spiele-Check) ein ganz anderes Kaliber.Immer mal wurde ich auch vor Entscheidungen gestellt, beispielsweise wenn ein Kolonist Mist gebaut hat oder Überlebende ans Tor klopfen. Das war zwar stets spannend, aber nicht kriegsentscheidend. Wirklich relevant wird es dann aber sicher, wenn ich meinen nächsten Run auf einem höheren Schwierigkeitsgrad mache. Denn dann muss ich auf jeden Fall der perfekten Kolonie noch näher kommen. Da der Kampf im Vergleich zu Rimworld oder Judgment - Apocalypse Survival Simulation (im Indie-Check) eine kleine Nebenrolle spielt, ist Surviving the Aftermath trotz des dramatischen Hintergrunds auch für friedliche Aufbauspieler sehr gut geeignet.