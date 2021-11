PC XOne Xbox X

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die Steuerung wird zu Beginn gut per Einblendung erklärt.

Fortbewegung per Schwerkraftmanipulation

Exo One bietet teils spektakuläre Umgebungen und schöne Wettereffekte.

Fortschritt und Achievements

Bei einigen Planeten geht es wirklich sehr weit nach oben. Nicht übersetzte, kurze Texteinblendungen helfen euch bei den kleinen Herausforderungen.

Fazit

Geschicklichkeitsspiel mit Erkundungsschwerpunkt

Einzelspieler

Für Einsteiger

15,99 Euro für PC und Xbox (derzeit für beide im Gamepass)

In einem Satz: Stimmungsvolle Planetenerkundung mit Schwerkraftsteuerung.

Wer würde nicht gerne fremde Planeten erkunden? Wenn ihr jetzt mit gelangweilt abwinkt, braucht ihr gar erst weiterlesen, denn eben dies macht einen Großteil der Faszination vonaus. Dieses lässt euch als einsamer Astronaut auf Jupiter-Mission mit einem außerirdischen Raumschiff durch Raum und Zeit reisen und dadurch auf einem fremden Planeten stranden. Ein Rückweg ist nicht in Sicht, aber am fernen Horizont erkennt ihr ein blaues Leuchten, das es wohl zu erforschen gilt.Doch wie kommt ihr dahin? An dieser Stelle kommt die ungewöhnliche Steuerung eures kugelförmigen Artefakt-Raumschiffs zum Tragen: Zunächst einmal könnt ihr wie erwartet über die weitläufigen Hügel rollen, wobei ihr schnell merkt, dass es bergauf sehr langsam voran geht, bergab aber schneller. So richtig weit kommt ihr damit aber selbst beim Sprung über kleine Unebenheiten noch nicht. Allerdings hat euer Gefährt eine Besonderheit: Per Knopfdruck könnt ihr die Gravitation verzehnfachen. Startet ihr von einem hohen Hügel und spielt mit der Schwerkraft, bevor es wieder bergauf geht, könnt ihr euch plötzlich sehr weit nach oben katapultieren.So richtig befriedigend ist das aber immer noch nicht. Zum Glück gibt es noch eine zweite Besonderheit, nämlich den gegenteiligen Effekt. Sobald ihr in der Luft seid, könnt ihr euer Gewicht reduzieren und die Form der Kugel abflachen. So entsteht ein langer Gleitflug, mit dem ihr hoch über der Landschaft in Richtung eures Ziels fliegen könnt. Höhe gewinnen könnt ihr allerdings nur über den beim Absprung gesammelten Schwung oder durch das Ausnutzen von aufwärtigen Winden an bestimmten Stellen. Zudem verbraucht das Gleiten Energie, angezeigt durch das abnehmende Glühen eures Artefakt-Gleiters.Natürlich gibt es auch Möglichkeiten, die Energie wieder aufzufüllen, insbesondere durch das Durchfliegen von Wolken oder das Abtauchen, das euch allerdings Höhe kostet. Diese könnt ihr durch den Flug in Wolken oder Aufwinde an bestimmten Stellen wieder auffüllen. Oder ihr erhöht an einer günstigen Stelle aus großer Höhe die Schwerkraft und lasst euch beim nächsten Tal wieder nach oben schleudern, wodurch ihr sehr große Höhen und extreme Geschwindigkeiten erreicht – was auch die zwei Achievements pro Welt darstellt. Dadurch lassen sich auch die Energie-Booster erreichen, die eure verfügbare Energie dauerhaft erhöhen.Neben diesen zwei Achievements ist aber tatsächlich das Erreichen der blau leuchtenden Säule das Ziel. Diese katapultiert euch mit einem anerinnernden Effekt in Lichtgeschwindigkeit auf den nächsten Planeten. Von Ozeanwelten über Gasriesen bis zu kleinen Sonnen bieten diese alle etwas Besonderes und sind neben der zwischen den Planeten in abstrakten Dialogen erzählten Story der große Anreiz, Exo One weiterzuspielen.Technisch ist Exo One ziemlich beeindruckend. Entwickler Exbleative hat die sonst weniger für grafischen Bombast bekannte Unity-Engine optisch ziemlich ausgereizt. Musikalisch wird die sehr einsame Reise dezent, aber passend untermalt.Trotz der verzehnfachten Gravitation ist Exo One ein spielerisches Leichtgewicht, der Gleitkugel-Simulator als Pendant zum Walking-Simulator. Die interessante Steuerung, die kleinen Herausforderungen und der Erkundungsdrang sind alles, was das Spiel über die etwa drei bis vier Stunden Umfang tragen. Und doch: Obwohl ich während dieser Zeit keinen Gegner abschießen durfte, habe ich mich nie gelangweilt. Jede neue Welt hat ihre Besonderheiten, optisch und spielerisch, und hat mich stets aufs neue zur Erkundung motiviert. Wer schon immer von der Erkundung ferner Planeten geträumt hat, und sich dabei nicht langweilt, ohne gleich zur Waffe zu greifen, kann einen Blick riskieren.