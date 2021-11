PM: Die Company of Heroes 3 Multiplayer Pre-Alpha Version erscheint morgen auf Steam! (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die Company of Heroes 3 Multiplayer Pre-Alpha Version erscheint morgen auf Steam!

– Demo-Preload ab sofort möglich – einfach laden und Teil des CoH-Entwicklungsprogramms werden –

VANCOUVER, KANADA – 29. November 2021 – Die legendäre Strategie-Marke ist zurück und kombiniert in einer atemberaubenden mediterranen Umgebung intensive Kämpfe mit neuen Strategieelementen. Relic Entertainment™ und SEGA® Europe Ltd. freuen sich, gemeinsam ankündigen zu können, dass Spieler und Spielerinnen auf der ganzen Welt ab morgen die brandneue Company of Heroes™ 3 Multiplayer Pre-Alpha spielen können, bevor das Spiel im Jahr 2022 vollständig veröffentlicht wird. Spieler und Spielerinnen können sich auf CompanyOfHeroes.com der CoH-Entwicklung anschließen und die kostenlose Multiplayer-Pre-Alpha jetzt schon herunterladen!

Die Multiplayer Pre-Alpha ermöglicht es den Spielern und Spielerinnen, online zu gehen und einen ersten Blick auf einige aufregende neue Multiplayer-Kämpfe zu werfen. Sie können vier italienische Karten in einer Vielzahl von Spielmodi ausprobieren, darunter Koop gegen KI-Gegner, kompetitives PvP und Geplänkel gegen die KI, und dabei bekannte und brandneue Features wie die vollständige taktische Pause im Geplänkelmodus, Fahrzeugseitenpanzerung, Vertikalität, Kampfgruppen und Veteranentum ausprobieren. Zwei klassische Fraktionen feiern ihre Rückkehr: die US-Streitkräfte und die Wehrmacht, die jeweils ihre einzigartigen und spielverändernden Fähigkeiten auf das Schlachtfeld bringen. Weitere Fraktionen werden im Vorfeld der Veröffentlichung enthüllt, womit Company of Heroes 3 schon jetzt mehr Inhalte als je zuvor verspricht.

Auf der Relic-Community-Plattform CoH-Development haben leidenschaftliche Spieler und Spielerinnen bereits ihr wertvolles Feedback geteilt, seit Company of Heroes 3 im Sommer mit einer Pre-Alpha Preview angekündigt wurde. Das Studio freut sich darauf, in der kommenden Multiplayer-Pre-Alpha erneut von der Community zu hören, um mit dem gesammelten Feedback das bisher größte und beste Multiplayer-Erlebnis bei der Veröffentlichung zu liefern.

Wie man Zugang zu CoH3 erhält

Die Company of Heroes 3 Multiplayer Pre-Alpha steht ab sofort auf Steam zum Vorab-Download bereit und kann von Dienstag, 30. November 18:00 Uhr MEZ bis Dienstag, 7. Dezember 05:00 Uhr MEZ gespielt werden. Wer bereits einen COH-Development-Account besitzt und die erste Pre-Alpha gespielt hat, kann einfach in die eigene Steam-Bibliothek gehen, die Multiplayer-Pre-Alpha herunterladen und den Abschnitt direkt ab dem Start spielen. Neue Spieler und Spielerinnen können sich hier kostenlos bei COH-Development anmelden und ihr Steam-Konto verknüpfen, um morgen ihren Zugang zum Spiel zu erhalten.

Weitere Infos zu Company of Heroes 3 gibt es www.companyofheroes.com. Außerdem kann man dem Spiel auf YouTube, Twitter und Facebook folgen. Mehr zu SEGA Europe befindet sich auf www.sega.co.uk oder auch auf Facebook, Instagram, YouTube, Discord, Instagram oder Twitter.

About Relic Entertainment

Relic Entertainment is the award-winning development studio behind critically acclaimed franchises including Company of Heroes, Age of Empires IV, Warhammer 40:000: Dawn of War, and more. Since its inception in 1997, Relic has produced a rich catalogue of genre-defining real-time strategy titles and continues to innovate today as a SEGA-owned studio. Relic is located in Vancouver, Canada. Learn more at www.relic.com.

About SEGA® Europe Ltd.

SEGA® Europe Ltd. is the European Distribution arm of Tokyo, Japan-based SEGA CORPORATION, and a worldwide leader in interactive entertainment both inside and outside the home. The company develops and distributes interactive entertainment software products for a variety of hardware platforms including PC, wireless devices, and those manufactured by Nintendo, Microsoft and Sony Interactive Entertainment Europe. SEGA wholly owns the video game development studios Two Point Studios, Creative Assembly, Relic Entertainment, Amplitude Studios, Sports Interactive and HARDlight. SEGA Europe’s website is located at www.sega.co.uk