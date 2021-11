Company of Heroes 3: Offener Pre-Alpha-Test bis 7.12.21 auf Steam

PC

Wie Relic Entertainment und Sega bekannt gaben, könnt ihr ab heute auf Steam schonmal in einer Pre-Alpha-Version den Echtzeitstrategie-Titel Company of Heroes 3 (in der Preview) antesten.

Ihr werdet in der Pre-Alpha auf vier Karten im neuen Schauplatz Italien könnt ihr im Koop gegen die KI antreten, euch mit anderen Spielern messen oder im Geplänkel gegen die KI spielen (in jedem Fall müsst ihr zum Spielen eine Online-Verbindung herstellen). Als Fraktionen sind die US-Truppen und die Wehrmacht wählbar.

Wenn ihr bereits an einem früheren Test von Company of Heroes 3 teilgenommen habt, könnt ihr schon die Testfassung im voraus herunterladen. Alle anderen müssen sich auf der Website des Spiels am COH-Entwicklungsprogramm kostenlos registrieren, um Company of Heroes 3 im Aktionszeitraum anspielen zu können. Die Multiplayer-Pre-Alpha wird vom 30. November 2021 ab 18 Uhr bis zum 7. Dezember 2021 um 5 Uhr verfügbar sein.