PM: Inside PlayStation: So funktionieren Share Play und Remote Play (Sony Playstation Blog)

Das musst du unbedingt gespielt haben! – Empfehlungen für gute Spiele haben wir schon allzu oft ausgesprochen und vermutlich noch öfter erhalten. Doch Zeit und Geld möchten gut investiert sein, insofern dürften sich die wenigsten unter uns zu blinden Käufen überreden lassen.

Doch mit Share Play habt ihr eine Funktion, mit der ihr eure Freunde aus der Ferne wirklich von eurem brandheißen Tipp überzeugen könnt. Dank Share Play streamt ihr das Spielgeschehen über eure PS5 oder PS4 auf die Konsole oder das Smartphone eurer Freunde, sodass ihr das Game in aller Ruhe vorführen könnt.

Verfügt ihr über eine aktive PlayStation Plus-Mitgliedschaft, könnt ihr sogar den Controller übergeben, sodass eure Kumpanen per Fernsteuerung selbst reinspielen können! Das ist freilich nicht nur beim Überzeugungsakt nützlich. Couch-Multiplayer ist via Share Play komplett ohne lokale Präsenzpflicht möglich – und das cross-gen und mit nur einer Kopie des Spiels!

Alles, was ihr und eure Freunde dafür braucht, ist eine stabile Internetverbindung von mindestens 2 MB/s im Up- und Download. So funktioniert’s:

Durch das konsolengenerationsübergreifende Share Play könnt ihr übrigens auch PS5-Spiele auf einer PS4 zocken. Der einzige Nachteil ist, dass eure PS4-Freunde mit dem DualShock4-Controller nicht in den Genuss der DualSense-Funktionen kommen.

Haben eure Spielgefährten aktuell keinen Zugriff auf eine PS5 oder PS4? Kein Problem: Euer Gameplay könnt ihr euch auf deren Smartphone oder Tablet streamen, sofern sie über die PlayStation App verfügen. Die Übernahme der Steuerung ist in diesem Fall zwar nicht möglich, sehr wohl aber das beherzte Mitfiebern oder das Bereitstehen mit Rat, wenn ihr mal nicht weiterkommt.

Ihr geht auf Reisen und habt keinen Platz, um eure PS5 oder PS4 einzupacken? Kein Grund, aufs Zocken verzichten zu müssen! Denn dank Remote Play könnt ihr die Spiele aus eurer Bibliothek auch über andere Geräte spielen.

Ob über PC oder Mac, Android-Device, iPhone oder iPad: Mit einem dieser Geräte, einem Controller und einer guten Internetverbindung könnt ihr eure Spiele überall auf der Welt genießen. Das sind die Voraussetzungen:

Sind euch diese Erklärungen zu abstrakt? Dann schaut bei unseren Kollegen von Inside PlayStation rein. Sie erklären euch Schritt für Schritt, wie ihr beide Funktionen aktiviert und welche Einsatzmöglichkeiten sie noch bieten:

Wie nutzt ihr die beiden Funktionen? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen!