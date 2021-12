No Man's Sky: Expeditions Revisited - Wiederholung der vier Events

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Weltraum-Abenteurer, aufgepasst! Wenn ihr im Laufe des Jahres die bisherigen vier Expeditionen in No Man's Sky (zum GG-Test) teilweise oder ganz verpasst habt, bekommt ihr von Entwickler Hello Games in den nächsten zwei Monaten nochmal die Gelegenheit dazu, diese abzuschließen oder nachzuholen. Jeweils zwei Wochen habt ihr für jede Expedition Zeit, bevor im direkten Anschluss die nächste folgt.

Bereits seit dem 24. November 2021 läuft die erste Expedition "Pioneers", die euch mit einem goldenen Fighter (siehe das obige Teaser-Bild) für das Weltraumspiel belohnt. Am 8. Dezember 2021 folgt "Beachhead", mit der ihr die Normandy SR 1 aus Mass Effect für eure Flotte bekommt. Vom 22. Dezember 2021 an habt ihr zwei Wochen Zeit mit "Cartographers" auf besondere Entdeckungstour zu gehen. Mit der finalen Expedition "Emergence" legt ihr euch ab dem 5. Januar 2022 mit riesigen Sandwürmern an.

Abschließend findet ihr den damaligen Trailer der Entwickler zur Präsentation der Normandy SR1 eingebunden, das legendäre Raumschiff von Commander Shepard und seiner Crew.