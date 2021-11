Evil Genius 2 - World Domination (Konsole)

Couch-gerechte Allmachtsfantasien

Xbox X

Teaser Bisher durftet ihr nur auf dem PC nach der Weltherrschaft streben. Nun ist Rebellions Schurkensimulator auch auf Konsolen verfügbar und macht dort eine durchaus gute Figur.

Das Standardmenü bedient ihr über die vier Face-Buttons und das Steuerkreuz.

Clevere Bedienung mit bekannten Problemen

Manchmal etwas hakelig umgesetzt, aber insgesamt doch gut nutzbar: das Bauen.

Erstaunlich gutes Baugefühl

Das ist nur ein Teil der verfügbaren und umfangreichen Einstellungen.

Viele Einstellungen & Accessibility-Features

Spannend ist für Couch-Bösewichte vielmehr, wie sich der Titel per Controller bedienen lässt. Und hier kann ich nur wiederholen, dass die Entwickler gute Arbeit geleistet haben. Zwar gibt es einige unausweichliche Stolpersteine, denen auch Rebellion nicht entgehen konnte. Aber alles in allem ist der Controller sinnvoll belegt und nach einer kurzen Eingewöhnungszeit habe ich meine Basis ohne große Mühe verwalten und einrichten können. Dank dem vergleichsweise relativ geringen Spieltempo und der Möglichkeit, jederzeit zu pausieren, kann ich Evil Genius 2 allen Wohnzimmer-Generälen, die Lust auf etwas anderes haben, also ans Schurkenherz legen – unter Verweis auf die spielmechanischen Schwächen. Schon auf dem PC hatte ich ja viel Freude an Evil Genius 2. Das „Dungeon Keeper meets Bond-Bösewicht“-Prinzip des Originals wurde gut umgesetzt und schnell bin ich deutlich länger hängen geblieben, als ich eigentlich wollte. Hier noch einen Raum erweitern, dort einen Agenten verhören und noch mal eben auf der Weltkarte ein neues Land erobern. Das motiviert und fesselt schneller, als einem lieb sein mag. Doch wo Licht ist, gibt es auch Schatten, und der zeigt sich bei Evil Genius 2 in der Weltkarte, den langweiligen Missionsstellungen und den teils nicht idealen Einführungen in Spielmechaniken. Diese spielmechanischen Punkte treffen natürlich auch voll und ganz auf die Konsolen-Fassungen zu.Spannend ist für Couch-Bösewichte vielmehr, wie sich der Titel per Controller bedienen lässt. Und hier kann ich nur wiederholen, dass die Entwickler gute Arbeit geleistet haben. Zwar gibt es einige unausweichliche Stolpersteine, denen auch Rebellion nicht entgehen konnte. Aber alles in allem ist der Controller sinnvoll belegt und nach einer kurzen Eingewöhnungszeit habe ich meine Basis ohne große Mühe verwalten und einrichten können. Dank dem vergleichsweise relativ geringen Spieltempo und der Möglichkeit, jederzeit zu pausieren, kann ich Evil Genius 2 allen Wohnzimmer-Generälen, die Lust auf etwas anderes haben, also ans Schurkenherz legen – unter Verweis auf die spielmechanischen Schwächen.

Evil Genius 2 (Konsole) Xbox X

[7] Userwertung 0.0 Pro Sinnvoll umgesetzte Controller-Bedienung

Dank gemächlichem Spieltempo und Pause-Funktion sehr gut für die Couch geeignet

Zahlreiche Einstellungen für mehr Komfort & Accesibility

Gewohnt liebevolle und charmante Grafik

Keine Kürzungen am eigentlichen Spiel

Geht es doch mal zu langsam: Vorspulfunktion schafft Abhilfe Contra Übliche Fallstricke bei Gamepad-Steuerung

Einzelne Menüs etwas zu verschaltet

Probleme der PC-Version: Weltkarte, öde Missionen, Tutorials nicht immer ausreichend

Alle Screenshots stammen von GamersGlobalVor über 17 Jahren erschien das erste, in dem ihr wahrlich zum Bond-Bösewicht werden konntet. Verpackt war dieser Story-Kniff in ein Spielprinzip, das nicht nur entfernt anerinnerte. Ihr musstet euren eigenen Unterschlupf errichten, Schergen anheuern, auf der Weltkarte nach und nach ganze Kontinente für euch gewinnen und natürlich auch die ständig eindringenden Geheimagenten der Regierung abwehren. Der Nachfolger,, erschien im März 2021 für den PC und konnte mich im Test zwar nicht vollends überzeugen, aber doch durch das gekonnt umgesetzte Szenario, den netten Humor und den im Kern gelungenen Gameplay-Loop gut unterhalten.Nun ist Evil Genius 2 auch für Konsolen erhältlich und ich habe erneut meinen goldenen Colt durchgeladen, zum Doktor "No" gesagt und einen Unterschlupf auf einer tropischen Insel errichtet. Verfügbar ist die Portierung auf PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series, für diesen Kurztest habe ich auf der Series X meinen böse Trieben freien Lauf gelassen.Am spannendsten ist bei einem Strategie-Titel natürlich, wie er sich mit dem Controller bedienen lässt. Schließlich sind Spiele in der Machart von Evil Genius 2 eher darauf ausgelegt, mit Maus und Tastatur gespielt zu werden. Bei der Übersetzung auf das Xbox-Gamepad hat Rebellion aber insgesamt einen guten Job gemacht, auch wenn die typischen Probleme nicht ganz ausgemerzt werden konnten. So sind einige Tasten doppelt belegt und ihr müsst euch etwas umständlicher durch die Menüs navigieren.So ruft ihr das Hautpmenü, aus dem heraus ihr bauen, Schergen ausbilden, Forschungen starten, Missionen einsehen und so ziemlich alles andere auch tun könnt, durch eine Druck auf die Y-Taste auf. Dort ist standardmäßig X mit eurem Baumenü belegt, mit Y gelangt ihr in die Charakterauswahl und könnt beispielsweise euer böses Genie direkt finden. Alle anderen Optionen müsst ihr zunächst mit dem Steuerkreuz auswählen und anschließend mit A bestätigen. Wie geschrieben, funktioniert alles sehr gut, ist aber naturgemäß etwas umständlicher als am PC.Alle weiteren Untermenüs wurden aber ziemlich gut an die Controler-Bedienung angepasst, über die Schultertasten wählt ihr Tabs und mit dem Steuerkreuz wählt ihr die einzelnen Bedienfelder an. Allerdings habe ich doch einen Punkt zu bemängeln: Im Bau-Menü wählt ihr zunächst einen Raumtyp und könnt, sobald ihr die Felder für euren Unterschlupf für ihn reserviert habt, über die Schultertasten zur Einrichtung wechseln. Wählt ihr das Zimmer hingegen mit A aus, was für mich der organischere Weg wäre, um zu den Objekten zu kommen, platziert ihr neue Raumfelder. Ein kleines Ärgernis, das mir aber doch gelegentlich sauer aufgestoßen ist.Beim Bauen selbst läuft mit dem Xbox-Gamepad für meine Begriffe aber alles gut. Die Felder für eure Räume platziert ihr einfach durch Gedrückthalten der A-Taste, wirklich massiv verrutscht ist mir meine Auswahl nie. Allerdings hätte man die Markierung der bebauten Felder etwas deutlicher machen können, so musste ich die Kamera öfters drehen, um wirklich genau zu sehen, wo ich die neuen Räume errichte.Die Zeit beschleunigt ihr mit dem rechten Stick, mit dem linken Knüppel könnt ihr das Spiel pausieren. Gezoomt wird mit den beiden Triggern, das geht wie üblich bis sehr nah an das Geschehen heran, so dass ihr die ganzen charmanten Details in der Grafik erkennen könnt. Die ist, wenig überraschend, auch auf der Konsole sehr hübsch anzusehen.Erfreulich hoch ist die Dichte an Optionen, mit denen ihr das Spiel an eure eigenen Bedürfnisse anpassen könnt. So dürft ihr die Häufigkeit der automatischen Speicherung festlegen, wenn ihr wollt, pausiert in Evil Genius 2 in bestimmten Situationen automatisch (beispielsweise beim Bauen), ihr könnt die Darstellung allgemein vergrößern und die Textgeschwindigkeit erhöhen. Habt ihr einen OLED-Fernseher, gibt es sogar einen sichere-Farben-Modus. Einige dieser Features tragen auch zur Unterstützung eingeschränkter Spieler bei, so könnt ihr wahlweise deaktivieren, dass ihr zum Bau von Räumen die A-Taste gedrückt halten müsst. Oder ihr verzichtet auf blinkende HUD-Elemente und auch einige Farbenblindheits-Einstellungen hat Evil Genius 2 im bösen Gepäck.Autor: Dennis Hilla (GamersGlobal)