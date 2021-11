Montagmorgen-Podcast #422

Teaser Wir stehen kurz vor dem Dezember, also gibt es für euch noch schnell einen November-Cast, um den elften Monat gebührend zu beenden. Aber keine Sorge, wir halten keinen Gag und keine Themen zurück!

Es ist einmal mehr so weit, ihr dürft eure Gehörgänge mit den zärtlichen Stimmen und dem feingeistigen Humor von Hagen und Dennis erfreuen. Die beiden beantworten heute nicht nur eine (erfreulich) hohe Anzahl an Userfragen, sondern verraten euch auch, was die Woche auf GamersGlobal so vor sich geht. Und natürlich fehlt die entspannte Runde Smalltalk nicht, bei der sie über die Situation im Münchner Nordwesten reden.

Alle Inhalte in der Übersicht: