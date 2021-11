PM: Anna Kassautzki zu Gast im nächsten gamechanger-Talk (Game-Verband)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Berlin, 22. November 2021 – Die frisch gewählte Bundestagsabgeordnete Anna Kassautzki (SPD) ist der nächste Gast im #gamechanger, dem Politik-Talk des game – Verband der deutschen Games-Branche. Am 2. Dezember wird die 28-jährige Sozialdemokratin, die bei der diesjährigen Wahl erstmals in den Bundestag einzog, ab 14 Uhr mit game-Geschäftsführer Felix Falk darüber sprechen, wie Politikerinnen und Politiker in das Parlament gewählt werden, wie Abgeordnete ihre Schwerpunkte setzen oder wie sie die Balance zwischen den Interessen ihres Wahlkreises und ihrer Themenschwerpunkte halten. Kassautzki, die selbst Gamerin ist, hat Ende September den Wahlkreis Rügen-Vorpommern-Greifswald für sich gewonnen und damit den ehemaligen Wahlbereich von Angela Merkel; das Direktmandat ging damit seit 1990 erstmals an die SPD.

Der #gamechanger-Talk kann ohne Registrierung oder Anmeldung auf dem Twitch-Kanal des game geschaut werden. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich, wie bei Twitch üblich, per Chat an der Debatte beteiligen.

Im ersten #gamechanger nach der Bundestagswahl am 24. November war Manuel Höferlin, digitalpolitischer Sprecher der FDP, zu Gast. Mit ihm hat game-Geschäftsführer Felix Falk bereits eine Stunde nach der Vorstellung des neuen Koalitionsvertrags über das Regierungsprogramm aus Sicht der Games-Branche gesprochen. Zu den Gästen im gamechanger zählten zudem schon Digitalstaatsministerin Dorothee Bär (CSU), Nathanael Liminski (CDU), Chef der Staatskanzlei Nordrhein-Westfalens, Jan Philipp Albrecht (Bündnis 90/Die Grünen), Minister für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung des Landes Schleswig-Holstein, FDP-Bundesvorsitzender Christian Lindner und die SPD-Parteivorsitzende Saskia Esken.

Alle bisherigen Talks können nachträglich unter www.game.de/gamechanger-twitch-talk geschaut werden.

game – Verband der deutschen Games-Branche

Wir sind der Verband der deutschen Games-Branche. Unsere Mitglieder sind Entwickler, Publisher und viele weitere Akteure der Games-Branche wie Esport-Veranstalter, Bildungseinrichtungen und Dienstleister. Als Mitveranstalter der gamescom verantworten wir das weltgrößte Event für Computer- und Videospiele.

