Dracula 3 - Der Pfad des Drachen: Adventure-Klassiker derzeit kostenlos

Wieder einmal verschenkt die italienische Spiele-Distributionsplattform Indiegala ein älteres Point-and-Click-Adventure, diesmal handelt es sich um Dracula 3 - Der Pfad des Drachen aus dem Jahr 2008. Als registrierter Nutzer könnt ihr das Spiel ab sofort die englische Version des Gruselabenteuers kostenlos und DRM-frei herunterladen.

Die Handlung steht in keinem Zusammenhang mit den beiden Vorgängern, ihr könnt den dritten Teil also auch ohne Kenntnis der ersten beiden Teile spielen. In diesem Ego-Adventure werdet ihr im Jahr 1920 in der Rolle von Pater Arno Moriani von der heiligen Ritenkongregation des Vatikans nach Transsylvanien geschickt wird, um die mögliche Heiligsprechung einer kürzlich verstorbenen Ärztin zu untersuchen. Bei euren Untersuchungen findet ihr heraus, dass diese vermutlich einen Vampir bekämpft hat.

Im Jahr 2013 erschien eine lose Fortsetzung in Form des Zweiteilers Dracula 4 - The Shadow of the Dragon und Dracula 5 - The Blood Legacy.