Veteran blättern zurück in der Zeit

Teaser Die Spieleveteranen blicken einmal mehr 10, 20 und 30 Jahre in die Vergangenheit zurück. Die Spiele von anno dazumal führen sie unter anderem über die Wolken und in die Tiefen des Meeres.

Heinrich Lenhardt und Jörg Langer sind wieder einmal angetreten, um große Zeitsprünge zu machen. Nachdem die Spieleveteranen sich im Diesseits mit News und jüngsten Spielerlebnissen aufgewärmt haben, beginnt die Zeitreise mittels früherer Artikel auf GamersGlobal und alten Heften von Spielemagazinen. Vor 10 Jahren begegnen ihnen gleich zwei zwiespältige Ableger langjähriger Serien: Anno 2070 und The Legend of Zelda - Skyward Sword. Vor 20 Jahren geht es mit Aquanox in die Tiefsee, während ein gewisser SF-Shooter den Masterchief und Cortana erstmals auf eine mysteriöse ringförmige Konstruktion im All führte. Vor 30 Jahren wiederum erreichte Super Mario auf dem NES neue Höhen und in Deutschland entdeckte man den Spaß am Führen eines verrückten Fernsehsenders. Wie immer ist die Tour angereichert mit den Erfahrungen und Erinnerungen der Reiseführer sowie zeitgenössischen Testzitaten.

Spieleveteranen-Episode 48-2021 (#244) mit Heinrich Lenhardt und Jörg Langer hat eine Laufzeit von 1:44:09 Stunden

Unterstützt die Spieleveteranen und hört doppelt so viele Episoden: https://www.patreon.com/spieleveteranen

0:00:15 News & Smalltalk

0:00:15 Das heutige Programm.

0:01:53 Gemischte News: Browser-Besuch im Xbox-Museum, Ron Gilbert unterschreibt (fast) alles, Rockstar gelobt GTA-Nachbesserung, Popstar gesteht Doom-Vergangenheit.

0:15:27 Was haben wir zuletzt gespielt? Game & Watch - The Legend of Zelda, Grand Theft Auto – The Trilogy, Dicey Dungeons und Football, Tactics & Glory.

0:25:08 Die Frage zum Tage von Chris.

0:31:14 Zeitreise: Dezember 2011, 2001, 1991

0:32:08 GameStar 12/2011 und GamersGlobal, u.a. mit Anno 2070, Battlefield 3 und The Legend of Zelda – Skyward Sword.

0:52:36 GameStar 12/2001, u.a. mit Halo, Aquanox und Zoo Tycoon.

1:13:28 Power Play 12/1991, u.a. mit Strike Commander, Mad TV und Super Mario Bros. 3.

1:42:52 Abspann