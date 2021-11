Super Cars 2 und Qwak - Die Spiele des The A500 Mini nahezu vollständig bekannt

andere

Mit dem Plattformer Qwak und dem Fun-Racer Super Cars 2 hat Retro Games nunmehr bis auf drei verbleibende Titel sein gesamtes Line-up für den Release des The Amiga 500 Mini bekanntgegeben. Der Release selber soll nach wie vor planmäßig irgendwann zum Abschluss des ersten Quartals des Jahres 2022 erfolgen, wie Retro Games unlängst noch einmal auf der eigenen Facebook-Seite bestätigte.

Insbesondere der Zwei-Spieler-Modus von Super Cars 2 dürfte Amiga-Veteranen vermutlich noch in Erinnerung sein. Kannte er dank Raketen, Minen und anderen kleinen möglichen Gemeinheiten doch schon einige Erfolgsrezepte, welche man beispielsweise dann ähnlich, wenn auch ganz anders in Nintendos Super Mario Kart vorfand. Super Cars wird aus der Top-Down-Perspektive gespielt und bietet neben besagten Multiplayer-VS-Modus auch die Möglichkeit, das eigene Fahrzeug im Verlauf des Rennens ähnlich wie bei Super Sprint weiter aufzurüsten.

Vom Wertungsspektrum her sammelte das Spiel Mitte 1991 sehr gute 87% bei Carsten Borgmeier vom Amiga Joker ein, während Heinrich Lenhardt für die Power Play nur 57% vergeben wollte. Unser Verdacht: Er hat das Spiel niemals zu zweit gespielt, immerhin wird dieser im Kurztest der Power Play auch mit keiner Silbe erwähnt.

Der Puzzle-Plattformer Qwak von Entwickler Team17 (Worms) erschien Ende 1993 lediglich als Budget-Titel und wurde vom Amiga Joker mit 73% sowie von der ASM mit 10 von 12 möglichen Punkten bewertet. Als tierischer Held in Form einer Ente macht ihr in insgesamt 80 zeitlimitierten Leveln Jagd auf den Highscore, während ihr Früchte, Diamanten und goldene Schlüssel einsammelt und euch gegen allerlei Gegner zur Wehr setzt.