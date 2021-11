Warum nicht beim Original bleiben?

Teaser Inzwischen werden jedes Jahr zahlreiche Remastered-Editionen von Spielen veröffentlicht. Was stellt für euch den größten Vorteil eines Remasters dar?

Von grund auf neu nachgebaute Neuauflagen wie Shadow of the Colossus (im Test) oder Demon's Souls (in der Stunde der Kritiker) von Bluepoint Games lassen alte Titel in zeitgemäßer Grafik wieder aufleben. Bei regulären Remaster-Fassungen (gerne mit einem HD oder einem Re-Wortspiel im Titel) halten sich Verbesserungen in Sachen Grafik und Komfort dagegen in gewissen Grenzen – auch wenn nur wenige Remaster dermaßen lieblose Geldmacherei wie Bloodrayne - Revamped (im Test) sind. Obwohl den HD-Remaster der Zahn der Zeit anzusehen ist, scheint es angesichts des stetigen Angebots eine nicht zu geringe Nachfrage zu geben.

Wir möchten heute von euch wissen, welcher der in der Umfrage angeführten Gründe für euch beim Kauf der Remaster-Fassung eines Spiels am ausschlaggebendsten ist.

Ihr könnt eure Stimme für die Sonntagsfrage bis zum Montag um 09:00 Uhr abgeben – wenn ihr eure Meinung ändert, könnt ihr auch bis dahin noch eine andere Antwort einloggen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Ihr habt Ideen für eine Sonntagsfrage? Dann schickt doch eine PN an Hagen. Den Link zur Übersicht der mehr als 200 bisherigen Sonntagsfragen findet ihr weiter unten unter "Quellen" verlinkt.