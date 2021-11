Brawl Stars: Update führt Club-Kriege ein

iOS Android

In dem MOBA Brawl Stars - erhältlich für Android- und iOS-Geräte - haben mit dem am 25. November erschienenen "Clubliga & Ausrüstung-Update" die Club-Kriege begonnen. In Brawl Stars tretet ihr in mehreren Modi gegen andere Spieler an. Dafür wählt ihr aus einer Vielzahl an verschiedenen Brawlern, so nennen sich die Spielfiguren, die jeweils über besondere Fähigkeiten verfügen.

Ihr könnt euch im Spiel zu Clubs zusammentun, mit denen ihr seit dem letzten Update in wöchentlichen Saisons gegen andere Teams antretet. Wie beispielweise im Fußball sind Auf- und Abstiege in höhere und niederklassige Ligen möglich. In den Club-Kämpfen erhaltet ihr die Trophäen, aus denen sich euer Ranglistenplatz errechnet. Je besser die Platzierung eures Clubs, umso höherwertiger sind die Trophäen. Am Ende einer Saison bekommt jedes Club-Mitglied zudem Belohnungen in Form von Club-Münzen. Mit diesen könnt ihr euch Skins, Wild-Card-Powerpunkte und Anderes im Clubshop kaufen.

Am Ende dieser News haben wir den Brawl-Talk zum neuesten Update für euch eingefügt. In dem achtminütigen Video werden die Features des Updates ausführlich erklärt.