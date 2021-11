Teaser Der beschwingte Rückblick auf eine Woche, in der die Wertungen vornehmlich tief flogen und Kojima Productions eine spezielle Division in Kalifornien gründete.

Zur vollständigen Überraschung von absolut jedem ist der unwahrscheinliche Fall eingetreten, dass schon wieder Freitag ist. Wer immer von euch die vergangenen Wochentage gemopst hat, der hat jetzt die Chance, sie anonym an die Redaktion zurück zu schicken und damit wäre die Sache aus der Welt... Na gut, Der Autor dieser Zeilen kann sich nicht weiter was vormachen, es muss mit rechten Dingen zugegangen sein. Schließlich gab es doch in den vergangenen Tagen auch ein gerütteltes Maß an Tests, von denen der Großteil die sonst nicht so häufig vertretene Farbe der Wertungssonne gemeinsam hat. Darüber und andere Ereignisse aus den vergangenen Tagen reden Jörg und Hagen.

Alle Inhalte im Überblick: