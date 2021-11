Dragon Age 4: Senior Creative Director Matt Goldman verlässt Bioware

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Es scheint noch immer nicht ganz rund zu laufen bei BioWare. Nachdem im Dezember 2020 bereits der General Manager und Game Director der ersten drei Mass Effect-Teile Casey Hudson und der Executive Producer von Dragon Age, Mark Darrah, das Studio auf eigenen Wunsch verlassen haben, folgt nun der nächste Abgang.

In einer internen E-Mail verkündet der aktuelle General Manager, Gary McKay, dass Matt Goldman BioWare ebenfalls verlassen hat. Es sei demnach einvernehmlich beschlossen worden, getrennte Wege zu gehen. Goldman war mit Unterbrechungen 20 Jahre bei BioWare beschäftigt und arbeitete unter anderem als Art Director an Baldurs Gate 2: Thron des Baal, Jade Empire und war seit Dragon Age - Origins: Awakening auch Art Director der gesamten Dragon Age-Reihe, bevor er zum Senior Creative Director von Dragon Age 4 wurde, das sich aktuell in der Entwicklung befindet.

Auf Kotaku wird die Mail von MacKay folgendermaßen zitiert:

Wir verstehen, dass Matts Weggang Auswirkungen auf euch und die Entwicklung des Spiels [Dragon Age 4] hat. Wir können euch aber versichern, dass sich an unserem Willen, ein hochqualitatives Dragon-Age-Spiel abzuliefern, nichts geändert hat und wir kein Spiel veröffentlichen werden, dass den hohen Standards von BioWare nicht genügt.

Ein Nachfolger für Goldman wurde bisher nicht bestimmt.