PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 29. November bis 3. Dezember (Microsoft Xbox Wire)

Willkommen beiNext Week on Xbox. Wie immer stellen wir Dir alle neuen Spiele vor, die bald für Xbox Series X, Xbox Series S undXbox Oneerhältlich sind! In der kommenden Woche erscheinen wieder eine Menge Spiele für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich erwarten. Klick Dich einfach durch die Spiel-Details, um mehr zu möglichen Vorbestellungen zu erfahren (Änderungen vorbehalten).

Oddworld: Soulstorm Enhanced Edition

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Soulstorm vereint eine skurrile Geschichte mit einem actionreichen Abenteuer und herausforderndem Plattformer-Gameplay. Die Gesellschaft steht kurz vor der Revolution und alle Hoffnung ruht auf Deinen Schultern. Alle Entscheidungen, die Du im Spiel triffst, beeinflussen das Ergebnis Deines Abenteuers. Wirst Du unter all den verschiedenen Ausgängen ein zufriedenstellendes Ende finden?

Evil Genius 2: World Domination Deluxe Edition

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery / Xbox Game Pass – In Evil Genius 2 übernimmst Du die Kontrolle über ein diabolisches Genie und baust Dir das Superschurken-Versteck Deiner Träume auf. Du strengst Dich besser an, denn Dein Ziel ist der Traum aller Schurken schlechthin – nicht weniger als die Weltherrschaft! Wenn es sich so gut anfühlt, böse zu sein, dann haben die Mächte der Gerechtigkeit keine Chance!

MXGP 2021

Die Action und das Adrenalin des Motorcross-Sports liegen in MXGP 2021 nur einen Knopfdruck entfernt. Dein Ziel ist es, die schnellsten Zeiten auf waghalsigen Pisten einzufahren und der größte MXGP-Champion aller Zeiten zu werden. Dein Karriere-Fortschritt wirkt sich nicht nur auf Deinen Spielfortschritt aus, sondern auch auf die Verträge, die Du mit Teams und Sponsoren abschließen kannst. Starte Deinen Motor und mach Dich gefasst auf die realistischste Erfahrung auf zwei Rädern aller Zeiten!

Mind Scanners

Xbox Game Pass – Mind Scanners ist eine retrofuturistische Simulation, in der Du die Bürger*innen einer dystopischen Metropole diagnostizierst. Du triffst auf eine Menge seltsamer Charaktere und verwendest Behandlungsgeräte im Arcade-Stil, um ihnen zu helfen. Verwalte Deine Zeit und Ressourcen, um das Gleichgewicht der über allem schwebenden Struktur zu erhalten. Denke daran, dass Du die volle Verantwortung für Deine Patient*innen trägst.

Rubber Bandits

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – In diesem aberwitzigen Party-Multiplayer für ein bis vier Spieler*innen dreht sich alles um den nächsten großen Raubzug. Doch je mehr Ganov*innen, desto kleiner Dein Anteil an der Beute. Also schalte Deine lästigen Mitspieler*innen aus und sichere Dir den Löwenanteil des Schatzes. Wenn der Raub in einen chaotischen Kampf ausartet, ist vom steinharten Baguette bis zum Maschinengewehr jede Waffe erlaubt und jedes Mittel recht!

The Walking Zombie 2

Die Welt ist nach der Zombie-Apokalypse zu einem grausamen Ort geworden. Du wurdest in dieser Zeit geboren und kämpfst gegen viele verschiedene Zombies, Banditen und gefährliche Bossmonster um Dein Überleben. In dieser Welt warten nicht nur eine mitreißende Kampagne, sondern auch viele kleine Geschichten, die davon erzählen, wie es den Überlebenden seit dem Ausbruch der Seuche ergangen ist. Sammle wertvolle Ausrüstung, haushalte sorgfältig mit Munition sowie Nahrung und wäge genau ab, wem Du in dieser dystopischen Welt Dein Vertrauen schenkst.

Warhammer 40,000: Battlesector

Warhammer 40,000: Battlesector ist ein rundenbasiertes Strategiespiel, das von der Düsternis einer Welt im 41. Jahrtausend bestimmt ist. Wähle eine Streitmacht, rekrutiere Deine Armee und führe unerschütterliche Helden auf das Schlachtfeld. Überlegene Strategie, ehrfurchtgebietender Fähigkeit oder verheerender Waffengewalt – hier ist jedes Mittel recht, um zu gewinnen.

Crazy Athletics – Summer Sports and Games

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Sport war noch nie so unterhaltsam! In Crazy Athletics übernimmst Du die Kontrolle über eine*n Athlet*in und repräsentierst ein Land Deiner Wahl – so weit, so gut. Doch die verrückten Mini-Wettkämpfe, die Dich über 10 internationale Karten und durch über 80 Events führen, halten jede Menge große und kleine Überraschungen bereit.

Chorus

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Du übernimmst die Kontrolle über Nara, die einst die tödlichste Kriegerin des Circles war. Jetzt ist sie eine gesuchte Flüchtige, die sich auf die schier unmögliche Mission begibt, den diabolischen Kult zu zerstören, der sie erschaffen hat. Zusammen mit Forsaken, Naras übersinnlich begabtem Starfighter, erkundest Du uralte Tempel, führst anspruchsvolle Kämpfe in der Schwerelosigkeit und blickst hinter die Fassaden der Realität.

Justice Chronicles

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – In einer Welt, die am Rand des Krieges steht, müssen die zwei ungleichen Freunde Kline und Alia gegen das Schicksal selbst antreten, um die Welt von der stetig lauernden Dunkelheit zu retten. Nur wenn Du die Fähigkeiten der beiden Figuren perfekt ergänzt, kannst Du das Gleichgewicht der Welt wiederherstellen und ihre Bewohner*innen retten.

Grim Dawn: Definitive Edition

Grim Dawn: Definitive Edition enthält das Basisspiel sowie zwei packende Erweiterungen voll mit neuen Abenteuern, Umgebungen, Feinden, Quests, drei neuen Charakter-Klassen und vielem mehr. Betrete die apokalyptische Welt, beschütze die Reste der Menschheit und entscheide sorgfältig über Freundschaft und Feindschaft.

Happy's Humble Burger Farm

In Happy’s Humble Burger Farm übernimmst Du die Nachtschicht in einer Imbissbude, die alles andere als normal ist. Denn in diesem Kochspiel werden die Gerichte mit einer gehörigen Prise Horror gewürzt. Behalte den Überblick über die Bestellungen, erfülle die Wünsche der Gäste und erlaube Dir bloß nicht zu viele Fehler. Aber hey, Du schaffst das schon! Solange Du Happy das Kalb nicht verärgerst, ist alles gut.