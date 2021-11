Mass Effect: Amazon soll Serienumsetzung planen

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Wer mit einem ausgezeichneten Gedächtnis gesegnet ist, erinnert sich vielleicht noch an die Schlagzeilen im Jahr 2010, dass Electronic Arts gemeinsam mit der Produktionsfirma Legendary Entertainment das Universum von Mass Effect auf die Leinwand bringen will. Doch die Filmadaption wurde im Laufe der Jahre still begraben, wie es schon bei etlichen anderen Spielen wie Kane & Lynch, Gears of War oder Bioshock der Fall war.

Wie nun Deadline berichtetet, könnte Mass Effect in der Zukunft nun eine Serienumsetzung erhalten. Im Zuge eines Artikels über den Erfolg der Serienadaption der Wheel of Time-Romanreihe auf Amazon Prime und die anstehende Herr der Ringe-Serie des Streaming-Dienstes sprach das Hollywood-Newsportal mit Jennifer Salke, der Chefin der Amazon Studios. Salke gab an, dass die Amazon Studios weiter in Phantastik in allen Formen investieren. In dem Zusammenhang berichtet Deadline, dass Mass Effect ein Hoffnungsträger für Amazon Studios sei und ein Deal mit Electronic Arts für die Rechte an einer Serienumsetzung sich dem Abschluss nähere.

Deadline zeigte sich in der Vergangenheit gut informiert und berichtete beispielsweise frühzeitig von der Umkonzeptionierung von Uncharted als Prequel-Film mit Tom Holland in der Hauptrolle.