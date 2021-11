PM: Far Cry 6-Dokumentation ab sofort auf gTV verfügbar (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Eine neue gTV-Dokumentation wirft Licht auf Far Cry 6 und zeigt, wie das Team von Ubisoft Toronto zusammenkam, um seine Vision des Spiels zu verwirklichen. Revolución: A Far Cry Story erzählt die persönlichen Geschichten der Menschen, die Far Cry 6 entwickelt haben und bietet einen Blick hinter die Kulissen der Spielentwickler:innen und Schauspieler:innen, zum Beispiel von Giancarlo Esposito, der dem skrupellosen Diktator Antón Castillo Leben einhaucht. Die Dokumentation ist ab sofort weltweit auf dem gTV YouTube-Kanal verfügbar.

„Einsogroßes Spiel für Millionen von Menschen auf der ganzen Weltfertigzustellenist immeraufregend. Jedoch hatten wirzu Beginnder Entwicklungsphasekeine Ahnung, dass wir ein Spielmitten ineinerglobalenPandemiefertigstellenwürden. Das veränderte einfach alles“, sagtNavidKhavari,NarrativeDirectorbei Ubisoft Toronto.„Wirbegannen die Entwicklungin einem hochmodernen Studio undsahen unsspäterin den eigenen vier Wändenmit einzigartigen Problemen konfrontiert, mit denen wir anfangs nie gerechnet hätten. Rückblickend war es großartigzu sehen,wie das komplette Teamtrotz der physischen Distanzfürein absolutes Herzensprojektzusammenkam.“

Revolución: A Far Cry Story wurde gemeinsam von gTV, Ubisoft Toronto und So Press produziert. Die Dokumentation kann auf gTV, Ubisofts Medienkanal, der sich der Videospielkultur widmet, geschaut werden.

Das Spiel istauf XboxOne, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5,Stadia**, Amazon Luna** sowie und PCerhältlich(sowie enthalten im Abo-Service Ubisoft+***).