Gewinner der Premium-Verlosung im November 2021

Preise, Preise, Preise!

Teaser In kalten Zeiten bleibt man doch lieber in der warmen Wohnung sitzen und spielt was schönes, oder? Daher haben wir wieder Spiele verlost: Star Wars Squadrons, Die Sims 4 + Addon und Let's Sing Queen.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Wir wissen ja nicht, wie es euch geht, aber wir frieren. In Bayern fängt es sogar langsam an zu schneien, es kommt also richtige Weihnachtsstimmung auf. Und weil wir so gern festliche Stimmung verbreiten, verlosen wir einmal mehr drei Spiele unter unseren Premium-Usern. Natürlich haben auch Gold-, Platin-, und Diamant-User automatisch an der Verlosung teilgenommen. Welche Spiele es dieses Mal gab und wie die glücklichen Gewinner heißen, das erfahrt ihr nachfolgend:

HarazzenFord (Abonnent seit August 2021) gewinnt Star Wars Squadrons (Xbox One/Series)

(Abonnent seit August 2021) gewinnt (Xbox One/Series) Jack2018RF (Abonnent seit August 2018) gewinnt Die Sims 4 + Addon Ab ins Schneeparadies (PC)

(Abonnent seit August 2018) gewinnt (PC) phobosz (Abonnent seit Juli 2015) gewinnt Let's Sing Queen (PS4)

Falls dieses Gewinnspiel für euch noch nicht Grund genug ist, zukünftig zum Kreis der GamersGlobal-Premium-Nutzer hinzuzustoßen, sei noch einmal daran erinnert, dass dies nur ein kleines Goodie ist. Die eigentlichen Vorteile einer Premium-Mitgliedschaft sind wesentlich vielfältiger, darunter das Ansehen der Stunde der Kritiker und "faire Werbefreiheit" ohne Adblocker. Welche Vorteile es sonst noch gibt, erfahrt ihr auf dieser Seite.