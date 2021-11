Angry Alligator: Ab 30. November werdet ihr auf PS4 und PS5 zum Tier

Switch PS4

Bereits seit Oktober 2021 könnt ihr auf der Nintendo Switch in die Schuppen eines Alligators schlüpfen und allerhand Schabernack treiben. Wie die Entwickler nun im Playstation Blog bekannt gegeben haben, wird Angry Alligator ab dem 30. November 2021 auch für PS4 und PS5 verfügbar sein.

Wie der Name schon andeutet, macht ihr als tierischer (Anti)-Held die Spielwelt unsicher. Dabei könnt ihr aus vier Arten wählen und startet als Baby im Sumpf. Euer Ziel ist Rache an den Menschen, zunächst müsst ihr aber Frösche, Eichhörnchen und andere Tiere verzehren, um groß und stark zu werden. Sobald ihr genügend gewachsen seid, stehen die Menschen auf eurer Liste. Allerdings nicht auf dem Speiseplan, wie die kindliche Optik vermuten lässt. Stattdessen sollt ihr sie gehörig erschrecken. Dazu verkleidet ihr euch mit Perücken, lockt sie mit lauter Musik an oder überrascht sie durch Explosionen.