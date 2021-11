Battlefield 2042: Update #2 verändert Waffenstreuung und Hovercrafts

PC XOne Xbox X PS4 PS5

DICE hat heute Update 0.2.2 unter dem Namen Update #2 für Battlefield 2042 (im Test, Note 6.0) veröffentlicht. Der auf Konsolen rund 1 GB große Patch nimmt sich einiger der prominenteren Bugs in dem Multiplayer-Shooter an. So soll nun die Wiederbelebung nicht mehr daran Scheitern, dass der Kamerad zu nah an einer Mauer zu Boden gegangen ist. Auch soll es nicht mehr vorkommen, dass abgeschossene Spieler weiter am Boden liegen, auch wenn der Timer zur Wiederbelebung abgelaufen ist und sie deshalb nicht mehr spawnen können.

Außerdem soll das seit 9 Uhr verfügbare Update auch die im Test erwähnte zu große Streuung von Waffen verbessern, die besonders Schnellfeuergewehre sehr unpräzise machte, da der Einschlag der Kugeln in einem zu großen Radius vom Fadenkreuz abweichen konnte. Die Streuung soll demnach bei allen Waffen außer Schrotflinten reduziert worden sein.

Nicht zuletzt geht DICE die Balance der Vehikel im Spiel an. So wurde unter anderem der Schaden aller Minigun-Geschütze von Fahrzeugen reduziert und zusätzlich die Panzerung beim Hovercraft. Daneben wurde die zwischenzeitlich aus Battlefield Portal entfernte UAV-1 Drohne aus Bad Company 2 in überarbeiteter Form wieder in den Modus eingefügt.

Beim Update #2 handelt es sich um das erste von drei großen Updates, die Battlefield 2042 noch vor den Weihnachtsfeiertagen erhalten soll. Das umfangreichere Update #3 soll Anfang Dezember erfolgen, während zum Update #4 auch auf der Roadmap zum Spiel noch keine weiteren Angaben zu angedachten Fixes und einem Veröffentlichungstermin gemacht wurden.