Golden Joystick Awards 2021: Resident Evil Village ist Spiel des Jahres

PC XOne Xbox X PS4 PS5 Android

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Resident Evil Village ab 39,99 € bei Amazon.de kaufen.

Am 23. November fanden die 39. Golden Joystick Awards statt und Capcom darf sich mit seinem Spiel Resident Evil Village (im Test mit Note 9.0) diesmal als Gewinner des Abends fühlen. Das Survival-Horror-Spiel gewann in den Kategorien "Ultimate Game of the Year", "Playstation Game of the Year" und "Best Audio" sowie in Person von Schauspielerin Maggie Robertson (Lady Dimitrescu) auch die Auszeichnung für "Best Performer". Auch der Titel "Studio of the Year" ging an Capcom.

Der Titel "Nintendo Game of the Year" ging an Metroid Dread (im Test mit Note 6.0), das "Xbox Game of the Year" wurde Psychonauts 2 (im Test mit Note 8.5) und "PC Game of the Year" darf sich diesmal Hitman 3 (im Test mit Note 8.5) nennen. Death's Door (im Test mit Note 9.0) wurde zum besten Indie-Titel ernannt und als meisterwartetes Spiel gilt Elden Ring (Preview). Eine besondere Ehre wurde Dark Souls (im Test mit Note 7.5) zuteil, das Action-RPG wurde als "Ultimate Game of All Time" ausgezeichnet.

Als weitere Titelträger dürfen sich die Macher der Spiele Life is Strange - True Colors (im Test mit Note 9.0) über "Best Storytelling", It Takes Two (im Spiele-Check) über "Best Multiplayer Game", Ratchet and Clank - Rift Apart (im Test mit Note 9.0) über "Best Visual Design", Ghost of Tsushima: Iki Island (Hauptspiel im Test mit Note 9.0) über "Best Game Expansion", League of Legends - Wild Rift über "Mobile Game of the Year", Final Fantasy 14 über "Best Game Community" und "Still Playing Award" sowie Deathloop (im Test mit Note 8.5) über den "Critics Choice Award" freuen.

Neben den Spielen wurde auch Hardware geehrt. Die PS5 gilt in diesem Jahr als "Best Gaming Hardware", während der PC den Titel "Ultimate Hardware of All Time" verliehen bekam.

Hier sind die Gewinner im Überblick: