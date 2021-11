Koalitionsvertrag: "Games-Standort stärken" / Brettspiele in DNB

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Gestern Nachmittag stellten die Parteiführungen von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP ihren Koalitionsvertrag vor, der in den nächsten Tagen noch von den jeweiligen Parteitagen bzw. -Mitgliedern angenommen werden muss. Im Abschnitt „Kulturförderung“ (S. 124 f.) geht es dabei auch um Subventionen für die Spieleindustrie. So planen die Ampel-Parteien den Abbau von bürokratischen Hürden im Zuwendungsrecht (Leistungen des Bundes an externe Stellen), was den Zugang zu Förderungen einfacher machen würde. Zudem soll eSport gemeinnützig werden, heißt es in dem Papier:

Wir verankern eine Ansprechpartnerin bzw. einen Ansprechpartner für die Kultur- und Kreativwirtschaft bei der Bundesregierung, vereinfachen und verbessern Förderung auch für kreative, nicht-technische Innovationen. Wir wollen den Games-Standort stärken und die Förderung verstetigen. Wir schaffen Rechtssicherheit für gemeinnützigen Journalismus und machen E-Sport gemeinnützig.

Darüber hinaus möchten die drei Parteien beschließen, dass die Deutsche Nationalbibliothek (DNB) analoge Spiele in ihren Katalog aufnehmen solle. Je nach der konkreten Umsetzung könnte das bedeuten, dass Brettspielverlage dann Belegexemplare ihrer Spiele an die DNB schicken würde, sodass in deren Lesesaal in Frankfurt ein großes Brettspielarchiv entstünde. Digitale Spiele werden in diesem Passus hingegen nicht erwähnt. Inwieweit die Koalition diese Beschlüsse tatsächlich umsetzen wird, bleibt ebenfalls abzuwarten.

Felix Falk, Geschäftsführer des game-Verbands, nimmt diesen Schritt sehr positiv auf:

Der heute vorgelegte Koalitionsvertrag weist aus unserer Sicht als Games-Branche in die richtige Richtung: Stärkung des Games-Standortes, Verstetigung der Förderung, Gemeinnützigkeit für eSport-Vereine und ein insgesamt stärkerer Fokus auf die Digitalisierung und den Bürokratieabbau in Deutschland bilden eine sehr gute Basis für eine erfolgreiche und internationale wettbewerbsfähige Games-Politik in der neuen Legislaturperiode. Jetzt geht es darum, dass die neue Bundesregierung möglichst schnell die Zuständigkeit für Games klärt und schon bald konkrete Schritte folgen.

Besonders der letzte Satz dürfte zum intensiven nachdenken anregen, denn auf Worte müssen schließlich auch Taten folgen. Falls ihr Interesse an einem Blick hinter die Kulissen der Koalitionsverhandlungen habt, sei euch der Gamechanger-Talk zwischen Falk und Manuel Höferlin ans Herz gelegt. Der FDP-Politiker und Vorsitzende des Ausschusses Digitale Agenda in der vergangenen Legislaturperiode spricht über den Ablauf solcher Verhandlungen und seine Vorstellung zur Digitalpolitik in Deutschland. Die Aufzeichnung des Streams könnt ihr euch auf dem Twitch-Kanal des Game-Verbandes ansehen.