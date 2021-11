PM: Designed for Xbox: Die besten Spiele und Zubehör für Deinen Gaming-Winter (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Egal, ob Spiele oder Hardware – das Jahr 2021 wird Gaming-Fans noch lange in Erinnerung bleiben! Mit Veröffentlichungen von Top-Titeln wie Psychonauts 2, Age of Empires IV, Halo Infinite, Forza Horizon 5 und Microsoft Flight Simulator haben Xbox-Fans diesen Winter alle Hände voll damit zu tun. Um diese Veröffentlichungen gebührend zu feiern, gibt es passend zu den neuen Titeln Designed for Xbox-Accessoires, die nicht nur stilistisch zu Deinem neuen Spiel passen, sondern auch Deinem Spielspaß ein Upgrade verpassen.

Dein nächstes Horizon-Abenteuer wartet, denn Forza Horizon 5 ist endlich da und entführt Dich nach Mexiko. Fahre durch die bunten, lebendigen Landschaften und erlebe grenzenlose Abenteuer in Hunderten von fantastischen Fahrzeugen, wenn Du die atmosphärischen Festivals besuchst. Unsere Partner*innen bei D4X haben eine Reihe von Gaming-Accessoires für Dich, die Dein Racing-Abenteuer noch immersiver machen.

Am 8. Dezember erscheint mit Halo Infinite das nächste Kapitel des gefeierten Halo-Franchises. Wenn Du Dich in die umfassende, immersive Kampagne und den Free to Play-Multiplayer stürzt, solltest Du bestmöglich ausgerüstet sein. Um 20 Jahre Halo zu feiern und sicherzustellen, dass Du für Dein Abenteuer optimal ausgestattet bist, haben unsere Xbox-Partner eine Reihe aufregender neuer Produkte im unverwechselbaren Stil von Halo herausgebracht.

Seit Juni erheben sich die Simmer*innen nicht nur auf PC, sondern auch auf Xbox in die Lüfte des Microsoft Flight Simulators. Jetzt, wo die Microsoft Flight Simulator: Game of The Year Edition erfolgreich auf Konsole und PC gelandet ist, fehlt nur noch das richtige Zubehör, um das Flugerlebnis noch realistischer zu machen – und ja, das ist noch möglich! Denn das Team von Designed for Xbox hat dafür gesorgt, dass eine Vielzahl von Flugperipherie-Geräten für all die enthusiastischen Pilot*innen unter Euch verfügbar werden. Der Himmel ruft, und die Welt liegt Dir zu Füßen – wir sehen uns in den Lüften!

Zum Ende des Jahres 2021 erscheinen kontinuierlich fantastische Spiele im Xbox Game Pass Ultimate. Um Dich auf diese Lawine perfekt vorzubereiten, bietet Xbox genau das richtige Rüstzeug. Egal, ob Du auf Konsole, auf PC oder via Xbox Cloud Gaming auf Deinem mobile Device spielst – das Team von D4X hat das perfekte Zubehör parat.

Seit 20 Jahren bewegt Xbox Gaming-Fans auf der ganzen Welt, doch noch nie gab es so viele fantastische Spiele und Hardware, um den maximalen Spielspaß zu genießen. Alle neuen Spieler*innen erhalten den Xbox Game Pass Ultimate im ersten Monat für nur 1 Euro – oder sie greifen zum Game Pass für PC, dort gibt es ein besonders attraktives Angebot: Sichert Euch Eure ersten drei Monate für nur 1 Euro!

Weitere Informationen zu Preisen und Verfügbarkeiten der vorgestellten Produkte findest Du auf xbox.com und bei Deinen lokalen Händlern.