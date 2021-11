PM: Black Friday: Returnal ist ein Must Have, weil … (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Ihr sucht nach einer Herausforderung, die euch bei jedem Scheitern motiviert? Dann solltet ihr unbedingt einen Blick auf Returnal werfen. Der Roguelite-Shooter mit Horror-Elementen macht es euch nicht leicht. Schafft ihr es nicht zu überleben, beginnt eure Reise immer wieder von vorn – ein Kreislauf aus Leben und Tod. Doch keine Sorge: Selbst wenn ihr scheitert, ist nicht alles verloren. Stück für Stück erarbeitet ihr euch hilfreiches Wissen, Abkürzungen und Fähigkeiten, die zum Sieg führen werden.

Returnal ist eine intensive Erfahrung, die ihr unbedingt erleben solltet – auch, wenn ihr eigentlich keine typischen Roguelite-Spieler seid! Sichert euch den Roguelite-Action-Shooter für 59,99 € und durchbrecht den Kreislauf!

Returnal

Preis: 79,99€ -> 59,99€

Ihr startet Returnal in der virtuellen Haut von Selene, die auf einem mysteriösen Planeten Atropos eine Bruchlandung hinlegt und dabei ordentlich durchgeschüttelt wird. Das sorgt dafür, dass sich Selene nicht mehr an alles erinnern kann. Also müsst ihr auf dem Alienplaneten nicht nur überleben, sondern auch Stück für Stück ihre Erinnerungen zusammensetzen.

Und das wird nie langweilig, denn eure Umgebung ändert sich jedes Mal, wenn ihr sterbt. Es ist nicht immer alles so, wie es scheint. Die verschiedenen Biome, Flora und Fauna sind bei jedem Durchlauf einen zweiten Blick wert, denn je besser ihr Atropos kennt, desto einfacher wird euch das Abenteuer gelingen.

Returnal wartet nicht nur mit einer beeindruckenden Umgebung, sondern auch mit zahlreichen echt harten Bossen auf euch. Da es gar nicht so einfach ist, sie zu besiegen, bleibt euch eine Menge Zeit, diese Gegner ausgiebig zu betrachten. Zahlreiche Details und die bei Housemarque typisch beeindruckenden Partikeleffekte werden euch vom Hocker reißen. Zusammen mit fantastisch klarem 3D-Sound habt ihr mit Returnal ein audiovisuelles Gesamtpaket der Extraklasse. Vor allem, wenn ihr das Spiel mit dem PULSE 3D-Wireless Headset genießt, das euch immersive Soundlandschaften bietet. Damit entgeht euch nichts mehr!

Returnal kitzelt einiges aus der PlayStation 5 heraus, versprochen! Nicht nur, dass Housemarque optisch mit dem Alienplaneten Atropos, Explosionen und Lichteffekten beeindruckt: Auch die vielen Features des DualSense Wireless-Controllers werden optimal eingebunden, um euch ein umfassendes Erlebnis zu bieten.

So spürt ihr jeden Treffer dank des haptischen Feedbacks in euren Händen ganz genau. Um die Gegner anzuvisieren, könnt ihr die adaptiven Trigger benutzen – ebenso wie alternative Feuermodi. Doch auch sanftere Berührungen, beispielsweise die kleinen Regentropfen auf eurem Anzug, können dank des DualSense gespürt werden.