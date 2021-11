Darauf freut sich die Redaktion im... Dezember 2021

Weihnachtsvorfreude oder Dezemberfrust?

Teaser Weihnachtszeit ist für viele Spielejournalisten Serienguck- und Privat-Spielzeit – deshalb verraten euch dieses Mal sieben GamersGlobal-Schreiber ausführlich, auf was sie sich im Dezember freuen.

Jörg Langer

Dennis Hilla

Thomas Schmitz

[FILME/SERIEN] Ein viertes Mal Dune ansehen muss ich dann doch nicht sein – ich rede selbstverständlich nur von diesem Jahr. Aber wer weiß, falls etwa ein Töchterlein Lust zum Ansehen hätte, würde ich mich sofort breitschlagen lassen und den Erklär-Mentat geben. Ich bin seit dem Spätsommer schuldhaft mitnicht groß weitergekommen (naja, irgendwie ist es halt immer dasselbe, da brauchte ich eine Pause), und möchte zumindest Gesamtstaffeln-Halbzeit-Vollzug melden können am Jahresende; ein paar Folgen fehlen dazu noch. Die erstaunlich gute (entscheidet erst ab Folge 3!)-Serienfassung gucke ich bestimmt weiter.Ich freue mich, sollten Kinobesuche dann noch möglich sein, aufab 22. Dezember, und zwar nur aufgrund der im Kino gesehenen Trailer, vorher war mein Interesse nahe null. Die zweite Staffel vonwird ab 17.12. sicher in meine Glotz-Rotation kommen. Sollte die mich aber im Gegensatz zur ersten enttäuschen, startet kurz danach auch die auf dem Mond spielende Netflix-Serie. Wobei: Die Erzeugnisse der koreanischen Serienindustrie sind für mich immer ziemliches "hit and miss".[SPIELE/BRETTSPIELE] Vor jedem der letzten drei Serienteile wäre die folgende Aussage glatt gelogen gewesen, aber nun ist sie mir ernst: Ich freue mich auf! "Wieso, weshalb, warum? Masterchief ist d..." – nee, einfach, weil das Ding ziemlich gut aussieht und ich aufs Open-World-Gameplay gespannt bin. Bei Lichte betrachtet gibt es nämlich so gut wie keine Open-World-Shooter mehr.ist bekanntlich ein prätentiöses Monstrum mit IQ-senkender Missionsmechanik und blutdrucksteigender Bedienung,mittlerweile zum Sammel-, Bastel- und Abstrusitäten-Theater verkommen.ist natürlich *auch* ein toller Open-World-Shooter, aber eben so viel mehr als das. Also, ich gebe Infinite eine echte Chance! Und wenn's mich langweilt, spiele ich ebenweiter, 35 Stunden hab ich schon investiert. Oder doch das von Dennis hochgelobteauf Switch mit in die freie Zeit nehmen...?[SONSTIGES] Ich bin natürlich sehr gespannt, wie die in Kürze startendelaufen wird – die mich bereits seit Wochen beschäftigt mit Hardware-Recherchen und Ist-Stand-Benchmarking. Auch die Gegenleistungs-Dankeschöns zu ersinnen, Medaillen zu pixeln, das Ganze dann zusammen zu schreiben und natürlich in Sachen Comments zu begleiten, ist durchaus eine größere Aufgabe, die mich den restlichen Dezember begleiten wird. Ansonsten werkele ich fleißig und von den Kollegen in Sachen Transkript unterstützt an der, die noch dieses Jahr erscheinen soll. Und freue mich auf die zwei Wochen zwischen Weihnachten und zweiter Januarwoche, in der es traditionell ein wenig ruhiger zugeht auf GamersGlobal.de.[FILME/SERIEN] Es rührt sich viel im Serien-und-Film-Dezember, ich muss also wohl etwas selektieren. Ganz oben auf der Liste steht aber natürlich, als-Fan ist das Pflichtprogramm. Dann dürfteein unterhaltsamer Trip mit den Geheimdienstlern werden, die Frage ist vielmehr, wie ich den hierzulande auf den Bildschirm kriege. Wenn er Zicken macht, muss ich haltweiterschauen. Gut, das werde ich so oder so machen. Aktuell bin ich im, dann muss ich den Schlenk auf Crunchyroll machen, um fürwieder auf Netflix zurückzukehren. Und ich freue mich auf jede neue Folge![SPIELE/BRETTSPIELE]dürfte der wichtigste Release im Dezember werden, auch wenn ich jetzt nicht der allergrößte Fan der Reihe bin. Gerne geballert habe ich aber immer im Anzug vom Master Chief. Ansonsten werde ich zusehen, dass ichendlich mal beende,nochmal angehe und zum Ausspannen etwas indurch Sinnoh streifen. Also Zeug nachholen, das die letzten Wochen liegen bleiben musste.[SONSTIGES] Ich erwähne es jedes Jahr, Weihnachten ist jetzt nicht unbedingt meine liebste Zeit im Jahr. Mir geben die Feiertage einfach nix. Und so wie es jetzt aussieht, fällt sowieso alles ins Wasser. Zumindest in Bayern wurden die Corona-Maßnahmen massiv verschärft und ich glaube nicht, dass sich das Mitte Dezember ändert. Da bin ich seit geraumer Zeit vor Wut am Kochen. Auf wen oder was, das könnt ihr euch selbst zusammenreimen.

[FILME/SERIEN] Aufgrund der Corona-Zahlen werde ich noch nicht mal nachgucken, was Neues im Kino anläuft. Dafür gibt es ja zum Glück genug Serien. Da ich irgendwann mein Sky-Abo kündigen möchte, schaue ich mal, was ich da noch alles auf meiner Liste habe. Aktuell schaue ich Six Feet Under und amüsiere mich königlich. Dann ist ab 17. Dezember die zweite Staffel von The Witcher bei Netflix verfügbar. Und vielleicht kommt ja kurz vor Weihnachten mit Around the World in 80 Days sogar eine Weihnachtsserie für mich ins Fernsehen (Start am 21. Dezember im ZDF).



[SPIELE/BRETTSPIELE] Spieletechnisch ist der Dezember ja immer etwas mau. Was für ein Glück, dass es kurz vorher den Black Friday gibt. Ich habe zugeschlagen und mir Death's Door, Deathloop, Resident Evil Village und Ghost of Tsushima gekauft. Damit sollte ich gut durch den Monat - und die nächsten auch. Und ich denke, ich werde immer wieder mal den Football Manager 2022 anwerfen. Bei einer Neuerscheinung bin ich aber doch gespannt: Als Hitchcock-Fan könnte ja das Adventure Alfred Hitchcock - Vertigo von den Pendulo Studios etwas für mich sein.



[SONSTIGES] Eine Jahresendliste für Musikalben bekomme ich dieses Jahr nicht hin. Dafür hänge ich zu sehr hinterher. Aber vielleicht schaffe ich ja endlich mal ein wenig mehr Musik zu hören. Ansonsten freue ich mich natürlich auf zwei Reisen zur Liebsten einmal kurz vor und einmal kurz nach Weihnachten – auch wenn Österreich mittlerweile Hochrisikogebiet ist.

Benjamin Braun

Hagen Gehritz

Karsten Scholz

Michael Hengst

[FILME/SERIEN] Weiterschauen werde ich im Dezember wahrscheinlich. Ich hatte es bereits vor einigen Jahren mal probiert, aber nach drei oder vier Episoden keine Lust mehr. Inzwischen ist Staffel 1 durch, und obwohl mich dieser Mystery-Kram etwas nervt und ich jetzt schon davon ausgehe, dass die Sache nie richtig aufgeklärt wird, macht's mir Spaß. Mir gefallen die meisten Charaktere (allen voran Sawyer und John Locke) und die Erzählstruktur mit den Rückblenden gut. Mal schauen, ob ich bis Staffel 6 komme oder es mir doch irgendwann zu blöd wird. Notfalls springtauf Netflix ein. Begeistert hatte mich Staffel 1 leider nicht.[SPIELE/BRETTSPIELE] Wie eigentlich immer ist das Angebot im Dezember eher dünn und es ist eigentlich nichts dabei, das ich unbedingt sofort spielen müsste. Am ehesten Lust hätte ich auf, den Story-DLC zu. Denn nicht nur aus Sicht eines Terminator-Fans war das Hauptspiel gar nicht so verkehrt – ich hatte zumindest viel Spaß!würde mich nach Kate Walkers ersten beiden Abenteuern an sich reizen. Aber Anuman Interactive hatte es schon beivergeigt, und überhaupt hat das Studio bislang selten mal was Brauchbares auf den Weg gebracht. Von daher bleibt eigentlich nur noch ein Spiel, das ich definitiv spielen werde, primär, weil man es in meinem Beruf einfach gespielt haben muss:[SONSTIGES] Nachdem ich seit Februar 2020 praktisch durchgearbeitete habe (vom geplanten Sommerurlaub blieben am Ende etwa zwei Tage übrig), mache ich im Dezember erst mal lange Urlaub – eine Preview und einen Video-Serienrückblick bekommt ihr auf GamersGlobal aber noch von mir und natürlich auch meine Top 5 in der Jahresrückschau. Wird jedenfalls einfach Zeit, den Akku wieder aufzuladen. Konkret vor nehme ich mir für den Urlaub nichts, sondern mache nur das, worauf ich gerade Lust habe.[FILME/SERIEN] Anfang Dezember beschert mir Netflix die neueste Staffel von. Die verrückten Abenteuer des Joestar-Clans haben bisher ihrem Namen alle Ehre gemacht – die seit 1987 laufende Manga-Vorlage hat mit ihrer Over-the-Top-Action schon diverse Eigenheiten von Shonen-Mangas herrlich grotesk auf die Spitze getrieben. In jeder neuen Arc tritt dabei eine neue mit den Joestars verwandte Hauptfigur mit Spitznamen JoJo auf den Plan. In der nun auf Netflix startenden Arcist dies mit Jolyne Cujo erstmals eine weibliche Heldin. Da ich in diesem Fall den Original-Manga nicht kenne, sondern nur die schön produzierte Anime-Umsetzung verfolge, bin ich wieder gespannt, was für schräge Gestalten mit noch seltsameren Superkräften in Form von Stands (quasi Manifestationen des Kampfgeistes) mich erwarten.[SPIELE/BRETTSPIELE] Ich sehe es schon kommen, dass michin der Switch-Version nochmal länger in seinen Bann schlagen wird. Das Verändern der Umgebung, die mein Held automatisch abläuft, in Verbindung mit dem Spaß am Entdecken der Wechselwirkungen, der gelungenen Atmosphäre und dem super Soundtrack (dessen Liedtitel übrigens allesamt Referenzen an JoJo's Bizarre Adventure sind) erzeugen bei mir eine starke Sogwirkung. Außerdem bin ich gespannt auf den Release von. Der Indie-Titel mit an Trigger-Animes erinnernden Artstyle bietet ein interessantes Rundenkampfsystem mit Mech-Kämpfen, in denen die Position auf dem Schlachtfeld und die Zerstörung der Komponenten über Sieg oder Niederlage entscheiden.[SONSTIGES] Während meines Urlaubs über die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel freue ich mich auf die nötige Ruhe für ausgedehntere Strategiespiel-Sitzungen, größere Brocken vom Pile of Shame und nicht zuletzt gemütliches Schmökern. Ich habe zum Beispiel immer noch nicht alle Kurzgeschichten aus der sehr gelungen Anthologiegelesen, in der Fantasy-Barbaren, Legionäre, Expeditionsleiter und andere Abenteurergestalten aus etlichen Regionen und Zeiten auf Monster aus dem Cthulhu-Mythos treffen.[FILME/SERIEN] An den freien Tagen im Dezember müssen wir uns über Langeweile sicherlich keine Sorgen machen. Auf Netflix kommen die neuen Staffeln vonsowie. Auf Disney+ geht die Star-Wars-Seriean den Start. Und die bereits gestarteten Staffeln vonundwerden meine Lady und mich sicherlich ebenfalls weiter beschäftigen. Und über Filme habe ich bis jetzt noch kein Wort verloren. Ich brauche mehr Urlaub![SPIELE/BRETTSPIELE] Der Dezember steht bei mir klar im Zeichen von, der neuen Erweiterung für. Ich freue mich sehr darauf, nach Eorzea zurückzukehren und das Finale des Konflikts zwischen den Göttern Zodiark und Hydaelyn zu erleben, um den sich die Handlung des MMORPGs seit mehr als zehn Jahren dreht. Doof, dassquasi parallel erscheint. Als Playstation-Kind bin ich zwar kein allzu großer Fan, doch dank PC-Release will ich mir den vielleicht größten und wichtigsten Microsoft-Release der letzten und nächsten Jahre nicht entgehen lassen.[Sonstiges] Ich bin gespannt, was uns bei den Game Awards am 9. Dezember erwartet. Es ist ja fast schon eine liebgewonnene Tradition, dassim Vorfeld Großes verspricht. Unter den "40 bis 50 Spielen", die gezeigt werden sollen, könnte aber ja vielleicht tatsächlich die eine oder andere spannende "World Premiere" dabei sein.[FILME/SERIEN] Da wir weder dem keltischen Baumbrauch noch dem christlichen Krippenspiel huldigen, haben wir unsere eigenen "festlichen" Gewohnheiten. So wird am 25. Dezember auf alle Fälle wiederaus der Mottenkiste geholt. Ansonsten freue ich mich auf ein Wiedersehen mit Peter Parker in. Auch wenn ich wenig Erwartungen hege, bin ich natürlich auf die Auferstehung von Neo ingenauso gespannt wie auf die Entstehung der englischen Superagenten im neuen-Teil. Apropos Entstehung –steht natürlich auch auf der "Must Watch"-Liste für den Jahresausgang.[SPIELE/BRETTSPIELE] Spieletechnisch wird es bei mir erfahrungsgemäß ein wenig ruhiger zum Jahresausklang, beziehungsweise gilt das Motto "unfinished Business": Ich hole ein paar offene Quests in alten (J)RPGs nach oder versuche mich an verschiedenen New Games+, wie bei, um vielleicht noch eine unerforschte Ecke nachzuholen. Auf der Einkaufsliste steht nur noch, weil ein klassischer Dungeon Crawler nie verkehrt sein kann. Aus Neugier und aus Gründen der Nostalgie werde ich zudem auf alle Fälle mal inreinschauen. Und natürlich in die Remastered-Version von[SONSTIGES] Zum Lesen werde ich im Dezember wohl kaum kommen. Ich verbringe mehr Zeit in der Küche als im Ohrensessel. Aus aktuellem Anlass habe ich aber zumindest wieder die alten-Bücher rausgekramt und ackere mich durch Comics, wie die-Reihe oder. Außerdem habe ich mir das brandneuegekauft, das zwar schon Ende November erschienen ist, wo ich aber noch keine Gelegenheit hatte reinzuschauen.