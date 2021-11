Terminator - Resistance: Neuer Story-DLC zum Sci-Fi-Shooter enthüllt

PC PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Mit Terminator - Resistance (zum GG-Test) brachten Publisher Reef Entertainment und Entwicklerstudio Teyon gegen Ende 2019 die bislang letzte Versoftung der bekannten Terminator-Filmlizenz auf den Markt. Deren spielerische Qualität wurde sowohl von Games-Magazinen weltweit unterschiedlich bewertet, als auch kontrovers unter den Fans diskutiert. Nun wurde gestern für den PC und die PS5 mit Annihilation Line eine frische Story-Kampagne für den Sci-Fi-Egoshooter als kostenpflichtiger DLC angekündigt, der bereits im nächsten Monat an den Start gehen soll.

Den hierzu veröffentlichten Ankündigungs-Trailer könnt ihr euch direkt unter dieser News zu Gemüte führen. Dieser gibt euch einen kleinen optischen Einblick, was euch in den neuen Missionen erwartet. In der neuen Storyline wagt ihr euch auf direkten Befehl von John Connor an der Seite von Widerstandskämpfer Kyle Reese sowie einer kleinen Truppe an Soldaten tief hinter die sogenannte "Vernichtungs-Linie", also in das von Skynet und seinen Terminatoren kontrollierte Gebiet hinter der Front. Dort sollt ihr das Schicksal des Menschen-Außenpostens namens Northridge aufklären, zu dem kein Kontakt mehr besteht.

Terminator - Resistance: Annihilation Line soll für PC und bislang lediglich für die PS5 (die Sony-Konsole hatte nachträglich eine Enhanced-Edition erhalten, deren Technik der DLC nutzt) am 10. Dezember dieses Jahres via Steam und dem Playstation Store erscheinen. Zum Preis des DLC gibt es seitens des Herstellers bislang noch keine näheren Infos.