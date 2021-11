PC XOne Xbox X PS4 PS5 MacOS Android

Nach der Entlassung der langjährigen Redaktion von 4players.de mit der Begründung , das Magazin redaktionell nicht weiterzuführen zu wollen, erscheinen dort nun doch weiter Tests. Wir haben uns entschlossen, diese hier nicht aufzuführen.

In unserem Noten-Vergleich zu Landwirtschafts-Simulator 22 führen wir Tests, Reviews, Wertungen oder wie auch immer von den folgenden deutschen Online-Spielemagazinen auf – unabhängig davon, dass einige davon auch Print-Angebote (aka Hefte) publizieren: CBS (Computer Bild Spiele), GameStar.de (& GamePro.de) GIGA.de, PCGames.de (& Videogameszone.de), Spieletipps.de und, natürlich, GamersGlobal.de – wobei wir uns höflich ans Ende der Review-Liste stellen. Was uns wichtig ist: Eine Wertung kann immer nur eine grobe Beschreibung der Spielqualität sein – bitte lest euch den jeweiligen Testbericht durch, bevor ihr euch zu einer vielleicht aus dem Rahmen fallenden Note äußert. Die Magazine Gameswelt.de und Eurogamer.de tauchen nicht mehr auf, seit sie sich entschlossen haben, keine Wertung mehr unter ihre Tests zu schreiben.

Wertungs-Vergleich: Landwirtschafts-Simulator 22

(Schulnote) Die Entwickler schrauben die Qualität von Texturen und Effekten massiv nach oben auf ein zeitgemäßes Niveau, das den "LS22" auch für Serienneulinge deutlich verlockender macht als die Vorgänger. Nicht zuletzt die nach wie vor nicht optimale Spielerführung verhindert dennoch eine Kaufempfehlung für weniger simulationsaffine Gamer. GameStar /

v. 100 Konsequente Weiterentwicklung der zeitlosen Grundidee. Durch Jahreszeiten, Produktionsketten und detailreichen Fuhrpark besser als je zuvor. [...] Wer die Vorgänger kennt, wird sich auch im LS22 sofort zurechtfinden. Alle anderen brauchen vielleicht etwas länger, werden aber auch vom Spiel abgeholt. GIGA - Nicht getestet* PC Games /

v. 10 Was sich jeder Fan aber bewusst machen sollte: Der LWS 22 hat sich in Sachen Grafik gegenüber dem Vorgänger kaum weiterentwickelt und einzelne Neuerungen gab es auch schon vorher als Mod. Trotzdem finden wir, dass Giants Software ein solides Gesamtpaket abliefert, das die Erwartungen erfüllt - nicht mehr und nicht weniger. Spieletipps - Nicht getestet* GamersGlobal 5.0

v. 10 "Das ist kein Beruf, sondern eine Berufung” heißt es ungefähr im Intro des Spiels. Wen diese digitale Berufung reizt, freut sich über die Simulations-Stärken des LWS22. Mir ist die ziellose digitale Landwirtschaft in dieser reizlosen Kulisse zu mühselig und eintönig.

Durchschnittswertung 7.5 *Zuletzt überprüft: 24.11.2021, 13:00 Uhr

Wir errechnen die Durchschnittswertung auf Grundlage des 10er-Systems, eine "75" entspricht also einer 7.5. Selbstverständlich unterscheiden sich die Wertungssysteme und -philosophien im Detail. Vergibt ein Magazin unterschiedliche Wertungen beziehungsweise Noten je nach Plattform, verwenden wir für den Durchschnitt die höchste. Sollte mittlerweile ein Test bei einem Magazin erschienen sein, der hier als "Nicht getestet" gekennzeichnet ist, so freuen wir uns über die Nennung der Wertung nebst Link als Comment.