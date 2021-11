Men of War 2 bei den Golden Joystick Awards angekündigt, kommt 2022

PC

Im Rahmen der Golden Joystick Awards hat Publisher 1C Entertainment Men of War 2 offiziell angekündigt. Der Echtzeitstrategie-Titel wird, wie schon sein Vorgänger von 2009, von Best Way entwickelt. Als Release-Zeitraum wird das Jahr 2022 angegeben. Aktuell ist die veröffentlicht lediglich für Windows via Steam geplant.

Die taktischen Gefechte tragt ihr einmal mehr im Zweiten Weltkrieg aus. Die Entwickler versprechen 45 Bataillone und über 300 Vehikel, die ihr anleiten dürft. Weiter soll es zwei Kampagnen geben, eine für Solo-Taktiker und Koop-Storyline, die bis zu fünf Spieler gemeinsam angehen können. Euch verschlägt es unter anderem an die Ost- und West-Front, nach Frankreich und Russland. Nikolay Barishnikov, CEO von 1C Entertainment, betont, dass historische Genauigkeit den Entwicklern besonders wichtig sei.