Sony Interactive Entertainment: Wegen Diskriminierung verklagt

Wie die Webseite axios.com berichtet, hat Emma Majo, eine ehemalige IT-Sicherheitsanalystin von Sony Playstation, am Montag in Kalifornien Klage gegen ihren früheren Arbeitgeber Sony Interactive Entertainment eingereicht. Sie behauptet, dass sie aufgrund ihres Geschlechts diskriminiert und zu Unrecht gekündigt wurde, nachdem sie sich über die Diskriminierung von Frauen im Unternehmen geäußert hatte. Außerdem beantragt sie die gerichtliche Genehmigung zur Ausweitung ihrer Klage auf eine Sammelklage im Namen von weiblichen Angestellten, die in den letzten Jahren für Sony Playstation gearbeitet haben. In der Klage heißt es:

Sony diskriminiert weibliche Angestellte, einschließlich derjenigen, die weiblich sind, und derjenigen, die sich als weiblich identifizieren, bei der Vergütung und Beförderung und setzt sie einer Arbeitskultur aus, die von Männern dominiert wird.

Majo behauptet, dass Vorgesetzte sie ignorierten und nur auf männliche Angestellte eingingen, dass sie und andere weibliche Angestellte bei Beförderungen übergangen wurden und dass ihr in diesem Jahr gekündigt wurde, nachdem sie eine Beschwerde über geschlechtsspezifische Vorurteile beim Unternehmen eingereicht hatte. Als Grund für ihre Entlassung gab Sony die Schließung einer internen Abteilung an, obwohl sie nach eigenen Angaben nicht zu dieser Abteilung gehörte.

Dies ist nicht die erste Klage dieser Art in der Videospiel-Branche, das bekannteste Beispiel aus der jüngsten Vergangenheit ist wohl die Klage gegen Activision Blizzard wegen Diskriminierung und sexueller Belästigung.