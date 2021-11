Hearts of Iron 4: No Step Back ab sofort erhältlich

PC Linux MacOS

Für Hearts of Iron 4, das meistverkaufte Grand-Strategy-Spiel von Paradox Interactive, ist heute die lang erwartete Ostfront-Erweiterung erschienen. No Step Back lässt euch die Kämpfe zwischen Berlin und Moskau mit neuen alternativen Geschichtspfaden für mehrere beteiligte Nationen neu erleben. Außerdem gibt es große Änderungen bei der Armeeführung, der Versorgung und dem Design von Einheiten. No Step Back ist bei allen großen Online-Stores für eine unverbindliche Preisempfehlung von 19,99 Euro erhältlich. Herzstück der Erweiterung ist der neue nationale Schwerpunkt-Baum für die Sowjetunion. Von der Wiederherstellung der Romanow-Dynastie über das Etablieren eines demokratischen Systems bis hin zu einer mit eisernen Hand regierenden Kommunistischen Partei stehen euch viele Pfade offen. Den Trailer zum Start von No Step Back könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen. Spiele-Checker Vampiro wird euch den DLC außerdem in einem Spiele-Check vorstellen.

Die Features von Hearts of Iron IV: No Step Back im Überblick:

Neue sowjetische Nationen-Schwerpunkte: Die kommunistischen Herrscher der Sowjetunion müssen sich ebenfalls mit einem Regierungssystem voller Misstrauen und Verrat auseinandersetzen, aber ihr könnt entscheiden, ob ihr die Oppositionspartei gegen den mächtigen Staatschef unterstützen oder sogar den reaktionären Weg einer wiederhergestellten Monarchie einschlagen wollen.

Neue nationale Schwerpunkte in Polen: Ihr schreibt eine neue Geschichte Polens, mit Optionen zur Reform der Regierung, zur Festigung der militärischen Machthaber oder zur Unterstützung eines prosowjetischen Volksaufstands.

Neue baltische Nationen-Schwerpunkte: Gemeinsame alternative Geschichtspfade für Estland, Lettland und Litauen sowie eigene Pfade für jedes Land.

Militärisches Offizierskorps: Aufbau eines Generalstabs, der auf die Talente und das Fachwissen der verfügbaren Offiziere zurückgreift, um von technologischen und taktischen Veränderungen zu profitieren.

Militärgeist: Mit dem Militärgeist betont ihr bestimmte Eigenschaften eurer Streitkräfte, welche bestimmten Einheitentypen allgemeine Boni hinzufügen oder sogar bei der Planung von Divisionen helfen.

Updates für das Versorgungssystem: Das Logistiksystem wurde um die Taktik der verbrannten Erde, schwimmende Häfen und spezielle Versorgungseinheiten erweitert.

Panzer-Designer: Ihr entwerft eure eigene Panzertruppe mit Modulen und setzt dabei Prioritäten bei Geschwindigkeit, Waffenstärke, Panzerung oder Produktionskosten.

Eisenbahngeschütze: Die großartigsten und prestigeträchtigsten Artilleriegeschütze, die speziell für den Kampf gegen verschanzte Feinde und befestigte Stellungen entwickelt wurden.

Wie üblich wird die Erweiterung von Hearts of Iron IV von einem großen, für alle Spieler kostenlosen Update begleitet, das neue Versorgungs- und Logistikmechanismen sowie zahlreiche Verbesserungen der Spielbarkeit enthält. Die Details findet ihr in den umfangreichen Patchnotes. Ebenfalls lohnenswert ist ein Blick auf die offiziellen Tagebuch- und Tutorialvideos.