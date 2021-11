PM: Ankündigung der dritten jährlichen Impy Awards (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Hey, seht mal raus, welche Jahreszeit wir haben. Ganz genau – es ist Impy-Saison! Wir freuen uns so sehr, ankündigen zu können, dass die dritten jährlichen Impy Awards, die dritte Veranstaltung unserer jährlichen Show für die Dreams-Awards, am 27. Februar 2022 stattfinden werden und dass Nominierungen … ab sofort möglich sind!

Jedes Jahr sind die Impy Awards unsere Gelegenheit, weitere 12 Monate mit Dreams zu feiern – und all die Träumer, die es so besonders gemacht haben. Dieses Jahr ist das nicht anders! Wir werden live auf Twitch übertragen, wie wir die Trophäen an einige der fantastischsten, originellsten und aufregendsten Kreationen und Schöpfer im Traumiversum überreichen – während wir gleichzeitig auf all das zurückblicken werden, was uns 2021 in Dreams beschert hat.

Eine der größten Änderungen für dieses Jahr ist die Tatsache, dass wir die Träumer bitten, sich selbst zu nominieren – anstatt anderer Träumer. Dadurch können sie die Arbeiten präsentieren, auf die sie am stolzesten sind. Sämtliche Details findet ihr auf unserem Formular zur Nominierung und ebenso auf indreams.me.

Und jetzt, ohne weiteres Tamtam – hier sind die diesjährigen Kategorien:

Ihr werdet in den diesjährigen Kategorien ein paar Unterschiede bemerkt haben. Wir denken, dies ist unsere bislang umfangreichste Liste von Impy-Kategorien, und wir freuen uns wirklich sehr, zu sehen, wie die Nominierungen langsam hier eintrudeln. Ihr habt bis zum Ende des 5. Dezembers 2021 Zeit, eure Nominierungen einzureichen. Wie üblich werden eine Handvoll dieser Kategorien Anfang des neuen Jahres für die CoMmunity geöffnet, um darüber abzustimmen, also haltet die Augen danach auf.

Wie wir oben bereits erwähnt haben, sind die Impy Awards unsere Art, die inspirierende Community innerhalb und außerhalb des Traumiversums zu feiern, und wir hoffen, dass ihr bei den diesjährigen Feierlichkeiten dabei sein werdet. Im Vorfeld des Events werden wir einen neuen spielbaren Impys-Hub-Bereich in Dreams starten, in den wir Träumer aus aller Welt einladen werden, um in Impys-Stimmung zu kommen. Außerdem werden wir in der Woche bis zum 27. den Geburtstag von Dreams feiern. Das wird ganz sicher eine Riesenparty!