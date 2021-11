PM: Aktuelle PS5-Spiele und kommende Blockbuster-Games (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Herzlichen Glückwunsch PS5: Zum ersten Geburtstag der neuen PlayStation-Konsole möchten wir euch einige der aktuell besten Spiele vorstellen und werfen einen Blick auf einige spannende Games, die in den nächsten Monaten erscheinen werden. Auf welches Spiel freut ihr euch schon ganz besonders? Verratet es uns in den Kommentaren!

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Action satt, starke Charaktere, ein genialer 80s-Soundtrack und jede Menge Humor: Die abgedrehten Abenteuer von Star-Lord und seiner bunt zusammen gewürfelten intergalaktischen Heldentruppe in Marvel’s Guardians of the Galaxy sind für uns der Herbst-Überraschungshit schlechthin. Übernehmt die Rolle von Star-Lord Peter Quill und gebt in den Kämpfen euren Begleitern Gamora, Rocket-Racoon, Groot und Drax Befehle für Angriffe und den Einsatz ihrer individuellen Spezialattacken.

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Far Cry 6

Panther, Krokodil oder doch lieber ein niedlicher Dackel? Wir lieben die Amigos in Ubisofts Action-Kracher Far Cry 6 als treue Begleiter im Kampf gegen den Tyrannen Antón Castillo. Der herrscht mit Waffengewalt auf der fiktiven Karibikinsel Yara und lässt keine Gräueltaten gegenüber seinem Volk aus. Das kann natürlich nicht so weitergehen, also zettelt ihr in dem Open World-Abenteuer, wahlweise als weiblicher oder männlicher Dani Rojas, eine Revolution an und befreit Stück für Stück das Land vom Joch Castillos und seiner brutalen Schergen.

Far Cry 6

Call of Duty: Vanguard

Filmreife Blockbuster-Kampagne, starker Mehrspieler-Modus und jede Menge Nazi-Zombies: Klar, die Rede ist natürlich von Call of Duty: Vanguard, dem mittlerweile 18. Teil der Shooter-Serie. In der Kampagne erlebt ihr auf historischen Schauplätzen des 2. Weltkriegs, von Afrika über Stalingrad bis zur Schlacht um Midway, die Kämpfe der verschiedenen Protagonisten, die sich gegen Ende des Krieges in Hamburg zu einem gefährlichen Sondereinsatz wiederfinden. Als Multiplayer-Fan könnt ihr in heißen Matches eure Fähigkeiten unter Beweis stellen und dabei zwischen den drei Stufen Tactical, Assault und Blitz wählen, bei denen die Anzahl der Spieler auf dem Feld variiert. Oder stürzt euch kooperativ in den Kampf und metzelt gemeinsam Horden an Zombies nieder..

Call of Duty: Vanguard

FIFA 22

Erstellt und managt euren individuellen Verein im Spieler- oder Trainer-Karrieremodus, kickt im VOLTA-Modus auf den Straßen oder versammelt die besten Spieler in Ultimate Team: FIFA 22 liefert euch dank bahnbrechender HyperMotion-Technologie, 3D-Audio-Technik, superschneller interner SSD und dem haptischen Feedback des DualSense-Wireless-Controllers auf PS5 eine atemberaubende Next-Gen-Erfahrung.

FIFA 22

Kena: Bridge of Spirits

Die junge Kena ist eine Seelenführerin mit magischen Fähigkeiten, die Verstorbenen dabei hilft, ihren Weg von der physischen Welt in die Geisterwelt zu finden. Auf ihrer Suche nach dem mystischen Bergschrein stößt sie auf ein verlassenes Dorf, in dem vor hunderten Jahren ein schreckliches Ereignis die Bewohner dahingerafft hat und deren Seelen noch ruhelos umherwandern. In dem märchenhaften Action-Adventure Kena: Bridge of Spirits erkundet ihr eine traumhaft schön gestaltete Fantasy-Welt voller Geheimnisse und bekämpft mit der Fäulnis einen starken Gegner. Zum Glück habt ihr dabei die putzigen Rot an eurer Seite, die euch im Kampf unterstützen.

Kena: Bridge of Spirits

Battlefield 2042

Mit Battlefield 2042 kehrt das erfolgreiche Shooter-Franchise von Dice und Electronis Arts mit einem frischen Ableger zurück. Auf eine Kampagne müsst ihr diesmal verzichten, könnt euch aber auf epische Multiplayer-Materialschlachten in einem futuristischen Setting gefasst machen. Die Mehrspieler-Matches werden wie gewohnt zu Lande, zu Wasser und in der Luft ausgetragen. Drei Modi stehen zur Verfügung: All-out Warfare mit bis zu 128 Spielern, Battlefield Portal mit neu interpretierten Klassiker-Karten aus Battlefield 1942, Battlefield: Bad Company 2 oder Battlefield 3 und der spannende, squad-basierte, Modus Battlefield Hazard Zone.

Battlefield 2042

Landwirtschafts-Simulator 22

Ihr mögt es lieber etwas beschaulicher und fühlt euch nur dann so richtig Wohl, wenn ihr entspannt auf dem Fahrersitz eures Traktors Felder bestellt? Den Wunsch erfüllt euch der Landwirtschafts-Simulator 22, in dem die Entwickler von Giants Software ihre Erfolgsreihe noch deutlich umfangreicher mit frischen Features ausgestattet haben. Neu sind zum Beispiel ein überarbeiteter Charakter-Editor, Produktionsstätten, der Anbau von Oliven, die Kultivierung von Weinstöcken, die Karte Haut-Beyleron und Jahreszeiten mit Einfluss auf die Spielmechaniken. Das bewährte Spielprinzip bleibt erhalten: Ihr beginnt mit einem armseligen Bauernhof und sollt es mit Fleiß und Geschick zum Großgrundbesitzer bringen.

Landwirtschafts-Simulator 22

Death’s Door

Mit dem Adventure Death’s Door der Titan Souls-Entwickler Acid Nerve erwartet euch wieder ein echter Indie-Hit. In dem isometrischen Action-Adventure schlüpft ihr in die Rolle einer kleinen Krähe, die einen Job als Sensenmann angenommen hat und jetzt Seelen von Monstern einsammeln soll. Keine leichte Aufgabe, denn verständlicherweise wollen die potentiellen Opfer ihr Leben nicht einfach so aufgeben. Ihr lasst euch aber nicht so schnell entmutigen und geht mit Schwert und Pfeil und Bogen in düsteren Dungeons auf die Jagd.

Death’s Door

Chorus 3.12

Schnelle Weltraum-Action mit spektakulären Raumschlachten gegen eine ganze Armada feindlicher Schiffe: In dem optisch imposanten Shooter Chorus des Entwicklerstudios Fishlabs aus Hamburg, übernehmt ihr die Rolle der Kämpferin Nara, die sich mit ihrem Raumschiff Forsaken auf eine gefährliche Odyssee quer durch die Galaxis macht. Ihr Ziel ist die Zerstörung eines mysteriösen Kults, mit dem sie sich aus ganz persönlichen Gründen anlegt. Rüstet die Forsaken mit neuen Fähigkeiten und Waffen aus und stürzt euch in die dank 4K-Auflösung und Ray-Tracing-Reflektionen auf PS5 optisch besonders beeindruckenden Gefechte.

Chorus 3.12

Chorus erscheint am 03. Dezember 2021

Horizon Forbidden West

Ein neue Gefahr droht aus dem Verbotenen Westen: Mächtige Stürme und eine tödliche Plage verbreiten sich. In Horizon Forbidden West begleitet ihr Aloy auf ihrer Reise in das gefährliche Grenzland und kommt einem dunklen Geheimnis aus ferner Vergangenheit auf die Spur. Neben neuen Werkzeugen wie dem Zugwerfer und Schildgleiter, mit denen Aloy in schwindelerregende Höhen klettert und sicher wieder auf dem Boden landen kann, stehen euch mit Sprengschleuder, Jägerbogen oder Stachelwerfer bestens bekannte, aber auch viele brandneue Waffen zur Verfügung. Diese lassen sich verbessern und mit unterschiedlicher Munition bestücken, um in den taktischen Kämpfen, beispielsweise gegen den schrecklichen Bebenzahn oder dem unter Wasser lauernden Schnappmaul, die Oberhand zu behalten. Wir können es gar nicht abwarten, endlich wieder mit der charismatischen Heldin in den Kampf gegen mächtige Metallungeheuer zu ziehen und jeden Winkel der atemberaubenden Welt genau zu erkunden.

Horizon Forbidden West™

Horizon Forbidden West erscheint am 18. Februar 2022

Elden Ring

Die Entwickler von From Software sind die unumstrittenen Meister in der Erschaffung von fantastischen Welten und bekannt für brutal herausfordernde Bosskämpfe. In dem kommenden Action-Rollenspiel-Epos Elden Ring dürft ihr die bekannten Elemente der ikonischen Souls-Spiele erwarten, bereist aber mit dem Zwischenland eine offene Spielwelt voller gotischer Gebäude, gruseliger Dungeons und versteckter Schätze. Ihr erkundet dabei eine Welt, die dank Tag-Nacht-Zyklus sowie wechselnden Wetterbedingungen immer wieder neue, atemberaubende, Eindrücke bietet. Das bekannte Gameplay wird mit zusätzlichen Fähigkeiten erweitert, so könnt ihr nun mit eurem Helden springen oder ein Streitross beschwören, das euch nicht nur schnell zum nächsten Ziel bringt, sondern sich auch im Kampf bewährt.

Elden Ring

Elden Ring erscheint am 25. Februar 2022

Gran Turismo 7

Die Rennsimulations-Serie Gran Turismo von Polyphony Digital begeistert uns bereits seit der ersten PlayStation und wir können es gar nicht erwarten, uns in Gran Turismo 7 wieder hinter das Steuer der fotorealistisch dargestellten Boliden zu setzen und richtig Gas zu geben. Was euch unter anderem erwartet: Die Rückkehr des GT-Kampagnenmodus, ein Comeback historischer Strecken, wie Trial Mountain und High Speed Ring, Zeit-/ Wettersimulation oder umfangreiches Tuning eures Fuhrparks.

Gran Turismo 7

Gran Tursimo 7 erscheint am 04. März 2022