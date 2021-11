PM: Black Friday und Cyber Monday bei Xbox: Die besten Angebote im Überblick (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Mit den aktuellen Veröffentlichungen von Toptiteln wie Age of Empires IV, Forza Horizon 5 und Halo Infinite im Dezember und dem gleichzeitigen Release im Xbox Game Pass haben Gaming-Fans jede Menge Grund zur Freude. Zum Black Friday und Cyber Monday setzten wir noch einen obendrauf.

Hier findest Du die vollständige Liste der Black Friday- und Cyber Monday-Angebote, die Du auf keinen Fall verpassen solltest.

Und das sind nur einige Beispiele für die Schnäppchen, die Du im Rahmen der kommenden Tage ergattern kannst. Egal ob Du online, via Xbox-Konsole oder bei Deinem lokalen Händler shoppst:

Die lokalen DACH-Deals bei Amazon

Die lokalen DACH-Deals bei Mediamarkt und Saturn

Überdies findest Du auch bei Otto viele attraktive Gaming-Deals rund um Xbox.

Fantastische Angebote für über 700 Top-Spiele

Jetzt ist die beste Zeit, um Deine Spielesammlung zu erweitern. Wie wäre es zum Beispiel mit fantastischen Top-Spielen wie Far Cry 6, NBA 2K22, Back 4 Blood, Sea of Thieves, Forza Horizon 4 und noch vielen anderen?

Spare bis zu 80 Prozent auf Spiele der Xbox Game Studios

Auch die Xbox Game Studios machen bei dem großen Sale mit. Sichere Dir attraktive Angebote auf beliebte Xbox-Titel wie Psychonauts 2, Gears 5, Gears Tactics, Rare Replay, Halo: The Master Chief Collection, Sea of Thieves, Forza Horizon 4 und viele weitere.

Spiele zum Schnäppchenpreis ab 7,49 Euro

Nur für kurze Zeit bieten ausgewählte Einzelhändler großartige Spiele zu unglaublich niedrigen Preisen. Beispiel gefällig? Schnapp Dir Gears 5, Rare Replay, und viele weitere Top-Games mit einem ordentlichen Preisnachlass bei Deinen lokalen Händlern.

Spiele Hunderte von PC-Games für nur 1 Euro

Passend zum Fest erhältst Du Deine ersten drei Monate im Game Pass für PC bereits für nur 1 Euro. Spiele neue Spiele der Xbox Game Studios wie Age of Empires IV, Minecraft, Forza Horizon 5 und Halo Infinite bereits am Tag ihrer Veröffentlichung. Zusätzlich erhältst Du Zugang zu einigen der größten Franchises und beliebtesten Indie-Spiele, die Du auf jeden Fall gespielt haben solltest.

Spare bei Gaming Accessoires für Xbox und PC

Sichere Dir einige dieser fantastischen Deals und upgrade Dein Gaming-Setup:

Upgrade Deinen Gaming PC

Dieses Jahr gibt es auch einige aufregende Angebote von zahlreichen Partnern rund um PC Gaming – darunter MSI, ASUS, Razer und viele mehr. Falls Du auf der Suche nach einem neuen Gaming-PC oder Gaming-Laptop bist, kannst Du jetzt massiv sparen.

Ist Dein Gaming-Setup bereits auf dem neusten Stand, profitierst Du außerdem von bis zu 80 Prozent Rabatt auf digitale Spiele wie Among Us, Halo Wars 2, Sea of Thieves und mehr.

Xbox All Access – Ein Gaming-Geschenk für zwei Jahre

Xbox All Access enthält alles, was Du für das Gaming der nächsten Generation brauchst – von der Xbox-Konsole Deiner Wahl, bis hin zu einer großen Spieleauswahl aus über 100 Titeln ohne zusätzliche Kosten. Mit Xbox All Access entscheidest Du Dich für Xbox Series X oder Xbox Series S und erhältst zusätzlich den Xbox Game Pass Ultimate. Darin enthalten ist EA Play, Xbox Live Gold und der Zugang zu über 100 hochwertigen Spielen, die Du auf Konsole, PC, Smartphone und Tablet spielst – und das alles bereits ab 24,99 Euro monatlich bei einer Laufzeit von 24 Monaten. Nach Ablauf der 24 Monate Xbox All Access behältst Du die Konsole!

Du suchst noch ein paar Inspirationen für Weihnachtsgeschenke? Dann schau regelmäßig auf Deinen lokalen Seiten von Xbox und dem Microsoft Store vorbei, um zu erfahren wann, wo und wie Du die besten regionalen Angebote erhältst.